Kamenzer rückt in den Kreistag nach Jens Dietzmann nimmt den Platz des verstorbenen Verlegers Frank Stübner ein.

Neu im Kreistag: Jens Dietzmann. © Landratsamt Bautzen

Jens Dietzmann aus Kamenz ist neues Mitglied der Fraktion der Linken im Kreistag. Der 37-jährige Diplom-Betriebswirt nimmt dort den Platz des Bautzener Verlegers Frank Stübner ein, der am 7. April unerwartet verstorben ist. Jens Dietzmann arbeitet als Mitarbeiter im Kamenzer Bürgerbüro der Linken-Landtagsabgeordneten Marion Junge. Politisch aktiv ist er als Mitglied der Linken auch als stellvertretender Vorsitzender des Ortsverbandes Kamenz-Radeberg. Auch der Sitz im Aufsichtsrat der Kreissparkasse, den Frank Stübner innehatte, muss nach seinem Tod nun neu besetzt werden. Der Kreistag wählte in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig den Linken-Kreisrat Hans-Jürgen Stöber als Nachfolger . (SZ/ju)

