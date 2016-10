Kamenzer plus Bautz’ner Senf Beim Herbstfest in Bautzen haben sich die beiden City-Managerinnen zusammengetan. Der Erlös der Aktion fließt in neue Innenstadtaktivitäten.

Zwei Citymanagerinnen Hand in Hand. Beim Herbstfest in Bautzen verkauften Gunhild Mimuß (2.v.l.) und Anne Hasselbach (2.v.r.) Kamenzer Würstchen mit Bautzner Senf – assistiert von Jan Eickhoff (r.). Auch Bautzens OB Alexander Ahrens (l.) ließ sich die lukullische Kooperation, die fortgesetzt werden soll, schmecken. Der Erlös von 120 Euro geht an die Kamenzer City-Initiative. © privat

Was haben die doch recht unterschiedlichen Städte Bautzen und Kamenz nun wirklich gemeinsam? Sie nehmen einen erheblichen Teil ihres Selbstverständnisses aus reinweg kulinarischen Motiven. Bautzner Senf und Kamenzer Würstchen – das passt nun wirklich sehr gut ins jeweilige Imagebild und erst recht zusammen. Dies dachten sich jetzt auch die beiden Citymanagerinnen bei einer gemeinsamen Aktion. Zum Bautzner Herbstfest mit verkaufsoffenem Sonntag in der Senfstadt gab es erstmals einen von Gunhild Mimuß (Bautzen) und Anne Hasselbach (Kamenz) geführten Verkaufsstand. Unter dem Motto „Kamenzer Würstchen trifft Bautzner Senf“ hat man auch den Bautzner Oberbürgermeister Alexander Ahrens von dieser schmackhaften Kombination durchaus überzeugen können.

Anne Hasselbach: „Der Erlös der Aktion geht an die Kamenzer Cityinitiative. Damit sollen weitere Projekte mitfinanziert werden.“ So bereitet sich der Verein derzeit auf die nächste Einkaufsnacht vor, die am 18. November stattfinden wird. Die Kooperation mit Wurst und Senf soll nächstes Jahr übrigens ausgebaut werden, um die Marken in der Region und darüber hinaus weiter zu stärken. Guten Appetit! (SZ)

