Kamenzer Nachwuchs in Görlitz erfolgreich Die Talente vom OSSV starten beim 4. Neißepokal und schaffen dabei gleich mehrfach den Sprung auf das Siegerpodest.

Die erfolgreichen Talente vom OSSV Kamenz präsentieren nach dem Wettkampf in Görlitz ihre gewonnenen Medaillen. © privat

Görlitz. Zwölf Kinder und Jugendliche vom OSSV Kamenz vertraten ihren Verein mit guten bis teilweise sogar sehr guten Wettkampfergebnissen beim 4. Neißepokal, der vom SV Lok Görlitz hervorragend organisiert und ausgerichtet wurde. Das Starterfeld war nicht nur mit Vereinen aus dem sächsischen Umland wie Dresden, Hainsberg oder Bautzen, sondern auch mit Sportlern aus Berlin, Potsdam und Polen sehr stark besetzt.

Die herausragenden Leistungen der Kamenzer gingen auf das Konto folgender Sportler: Caitlin Görner (Jg. 2008) feierte drei Siege über 100 m Rücken, 100 m Brust und 100 m Lagen. Außerdem holte sie sich die Bronzemedaille über 100 m Freistil. Marek Hirschberg (Jg. 2004) glänzte mit Platz eins über 100 m Rücken sowie zwei Silbermedaillen auf der 100 m Delfin-Strecke und über 200 m Freistil. Auch Anna Lena Hölldobler (Jg. 2000) gelang in Görlitz ein Sieg. Die Kamenzerin holte Gold über 200 m Rücken und wurde Dritte über 200 m Lagen.

Weiteren Sportlern aus der Lessingstadt gelang ebenfalls der Sprung auf das Siegerpodest. Emily Schulz (Jg. 2005) wurde Zweite über 100 m Brust, Moritz Jörgel (Jg. 2005) Zweiter über 100m Lagen und auch Jonas Klawitter (Jg. 2004) schwamm über 200 m Brust zur Silbermedaille. Max Prescher (Jg. 2005) holte sich Bronze über 100 m Lagen.

Jens Klotsche, der stellvertretende Vorsitzende des OSSV Kamenz, sagte nach dem Wettkampf: „Einen Dank möchte der Vorstand des OSSV in diesem Zusammenhang auch den Eltern in Person von Steffen Hirschberg und Familie Mirko Görner aussprechen, die geholfen haben, den kostenfreien Transport der Kinder abzusichern.“ Das erfolgreiche Wettkampfjahr der Kamenzer Schwimmer neigt sich nun dem Ende entgegen. 2018 will der OSSV daran aber wieder anknüpfen. (scho)

