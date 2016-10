Kamenzer Markt im Fokus Das Rathaus hat die Etatplanung für 2017 vorgestellt. Und die weitere Termin-Kette in der Leitbild-Debatte.

Aus der Luft macht die Kamenzer Altstadt eine überaus gute Figur. Sie muss und soll nun auf verschiedenen Wegen wieder vitaler werden. © Uwe Soeder

Gut besucht war – trotz der Termins in den Herbstferien – die Einwohnerversammlung am Dienstagabend im Kamenzer Rathaus. Die Leute wollen wissen, wie es in ihrer Stadt weitergeht. Im nächsten Jahr sowieso, aber auch mittelfristig. Darum ging es in der Infoveranstaltung. Allein 90 Minuten dauerte die Vorstellung des nächsten Haushaltes. Der Finanz- und Investitionsplan für 2017 liegt im Entwurf vor, Anfang November wird er für jedermann ausgelegt, heißt es. Möglicherweise könnte er schon Anfang Dezember durch den Stadtrat abgesegnet werden. So zeitig wie in den letzten Jahren nicht mehr. Möglicherweise gibt es aber noch länger währenden Diskussionsbedarf. Das hängt auch mit den fest verankerten Investitionen zusammen, die weit über 2017 hinaus gehen.

Der Ausbau des innerstädtischen Gymnasium-Standortes beginnt

Der Landkreis saniert die Lessingschule und bereitet den Anbau für das dreizügige zentrale Gymnasium und die Sanierung der 2. Oberschule vor. Da hier Städtebaufördermittel und auch ein städtischer Investitionsanteil vonnöten sind, wird das auch im Kamenzer Etat wirksam. Wurden in Kamenz immer um die vier Millionen Euro pro Jahr investiert, sind es 2017 mehr als neun. Das Gros davon sind Zuschüsse, die von Bund und Land kommen. Bis 2020 werden 21 Millionen Euro für den Schulstandort wirksam. Die Kreisanteile sind darin nicht enthalten. Außerdem fehlt noch die finanzielle Untersetzung des Sportstättenbaus auf dem Jahnplatz oder auch direkt unterhalb der Lessingschule.

Der Kamenzer Markt wird umgestaltet – ohne Dauerbaustelle zu werden

Ein Schwerpunkt wird die Neugestaltung des Marktplatzes. Im Entwurf sind 400 000 Euro veranschlagt. Er bekommt den Rundumverkehr zurück, ein neues Park- und Ruhezonenkonzept sowie endlich etwas Baumgrün. OB Roland Dantz bekräftigte, dass die Funktionen des Platzes erhalten bleiben müsse. „Er darf nicht zur Dauerbaustelle werden.“ Der OB informiert, dass die Marktumbau mit der bürgergetragenen Revitalisierung der Bautzner Straße als Beitrag im Landeswettbewerb „Ab in die Mitte!“ eingereicht wurde. Er dankte den Initiatoren und Ideengebern der Innenstadtbelebung. „Wir werden das Citymanagement bis 2020 fest verankern.“

Auch in den Straßenausbau wird im nächsten Jahr investiert

Trotz des Schulstandortausbaus wird weiter in Straßen investiert. Die Stadt will bis 2020 ein Großteil ihrer Zehn-Millionen-Rücklage verbrauchen. 2017 werden die Schillerpromenade am Damm angegangen. Das ist oberhalb des Gleises auch eine Sicherheitsfrage. Die Deutsche Bahn AG investiert 1,2 Millionen Euro (auch in ein neues Geländer), die Stadt gibt 550 000 Euro dazu. Weitere Vorhaben sind der Minikreisel am Obi-Kaufland, der Geh- und Radweg an der Königsbrücker Straße, die Weinbergstraße (Baustart März) und die Verlängerung der Haberkornstraße.

Die Öffnung der Fichtestraße bleibt Dauerthema – offenbar ohne Priorität

Die Wiederanbindung des Neubaugebietes an die Kernstadt soll Ende November auf einer extra Einwohnerversammlung debattiert werden. Nach wie vor geht es um mehrere Varianten, die vorgestellt werden sollen – eine finanzielle Untersetzung steht so oder so aus. Gleichwohl wird Kamenz-Ost eine Hauptrolle in der Leitbilddebatte „Wohin gehst du, Kamenz?“ spielen. Der Auftakt ist nach den Winterferien, es soll Workshops, Arbeitsgruppen und auch ein Bürgerportal im Internet geben – offenbar ab Januar oder Februar. Dantz: „Diese Kommunikationsplattform ist eine gute Sache.“

Höhere Elternbeiträge sind vom Tisch, die Steuersätze bleiben bis 2020 stabil

Weit herausgelehnt hat sich die Stadtspitze im Rathaus auf der Einnahmeseite. Nachdem die „Orientierungsdaten“ des Freistaates für die Kommunalfinanzen 2017 besser als erwartet ausgefallen sind, geht man nun nicht mehr von sofort steigenden Kita-Elternbeiträgen aus. OB Dantz könnte sich sogar eine Senkung vorstellen, allerdings wohl nur vorübergehend. Es bleibe ja beim wachsenden Personalaufwand in der Kita-Betreuung. Für den Hort-Kita-Neubau in Wiesa für insgesamt 142 Kinder – auch der aus der Kita Hasenberg – wurde jetzt eine Fläche gegenüber der Schule ins Auge gefasst. Allein der 1. Bauabschnitt wird zwei Millionen Euro kosten. Und auch bei den Steuern wurde OB Dantz erstaunlich konkret: „Unsere Hebesätze für Grundstück und Gewerbe bleiben bis 2020 stabil.“

