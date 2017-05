Kamenzer landen Pflichtsieg Gegen Taucha konnten sich die Kicker von Einheit Kamenz durchsetzen.

© Uwe Soeder

Fußball. Eine Woche nach der überraschenden Niederlage in Reichenbach landete Einheit Kamenz im Landesliga-Heimspiel gegen den Tabellenletzten SG Taucha einen 3:1 (1:0)-Erfolg. Tom Grellmann (44.) und Routinier Karel Vrabec (53., 83./Foulelfmeter) trafen für die Lessingstädter. Tom Schladitz hatte zwischenzeitlich per Strafstoß auf 1:2 verkürzt (71.). „Es war ein verdienter Sieg, obwohl uns vor der Pause das richtige Tempo fehlte“, resümierte Trainer Frank Rietschel, der auf die erkrankten Heine, Kotyza und Charuza verzichten musste. „Nach dem Wechsel haben Häfner und Grellmann unser Spiel angekurbelt. Wichtig war vor allem, dass wir wieder in die Erfolgsspur gekommen sind.“ (js)

Kamenz: Wochnik - Wagner, Vrabec, Herzig, Neumann (55. Rehor), Ranninger, Novotny, Brückner, Grellmann, Gnieser (67. Tänzer) und Häfner.

