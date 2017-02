Kamenzer landen Kantersieg Die Schiebocker kassieren in Zehlendorf eine 2:4-Niederlage.

Fußball-Testspiele. Fußball-Oberligist Bischofswerdaer FV verlor eine Woche vor dem Rückrundenstart das Testspiel beim Hertha 03 Zehlendorf mit 2:4 (1:2). Der Tabellensechste der NOFV-Oberliga Nord ging durch Faton Ademi frühzeitig in Führung (9.), nur acht Minuten später erhöhte Niclas Warwel auf 2:0 für die Hauptstädter. Frank Zille markierte noch vor der Pause den Anschlusstreffer (38.). In der zweiten Halbzeit erhöhten Rici Bokake-Befonga (72.) und Samuel Agyei-Yeboah (78.) auf 4:1 für die Zehlendorfer, ehe Hannes Graf in der 87. Minute auf 2:4 aus Sicht der Schiebocker verkürzte. Am Mittwoch bestreitet der BFV noch einen Test beim Regionalligisten in Neugersdorf. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Dr.-Külz-Straße.

„Ich bin zuversichtlich“, sagt der Kamenzer Trainer Frank Rietschel mit Blick auf den Landesliga-Punktspielstart am Sonnabend beim Spitzenreiter Eilenburg. Im letzten Vorbereitungsspiel bestätigten die Lessingstädter ihre gute Verfassung und bezwangen das Landesklasse-Team der SG Weixdorf mit 8:0 (4:0). Tom Grellman (2), Benjamin Gnieser, Karel Vrabec, Eric Prentki, Sebastian Heine, Jan Charuza und Ondrej Novotny erzielten die Treffer. Eine Hiobsbotschaft verkündete der Einheit-Coach aber auch, denn die Verletzung von Patrick Wocko hat sich „als doppelter Bänderriss im Sprunggelenk herausgestellt“.

Auch die zweite Mannschaft des Bischofswerdaer FV kam zu einem deutlichen 6:2 (2:1)-Erfolg gegen Traktor Reinhardtsdorf. Oberliga-Kicker Cornelius Gries steuerte drei Tore bei. Auch Johannes Nitsche, Alwin Mützner und Sandro Schulze trafen für die Schiebocker Reserve. (js)

