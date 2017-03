Kamenzer Klinik informiert zum Thema Darmkrebs Chefarzt Yousif Faddah spricht Donnerstag beim SZ-Gesundheits-Forum über Vorsorge, Diagnostik, Therapie und Heilungschancen.

Bei einem Gesundheitsforum im Kamenzer Malteserkrankenhaus geht es um das Thema Darmkrebs. © Archivfoto: Matthias Schumann

Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Über 70 000 Menschen erkranken in jedem Jahr neu daran. Allerdings gehört Darmkrebs auch zu den Krebsarten, die bei rechtzeitiger und regelmäßiger Vorsorge sowie frühzeitiger Erkennung häufig gut auf eine Therapie ansprechen. Am Donnerstag, dem 16. März, spricht Yousif Faddah, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie des Malteser Krankenhauses St. Johannes in Kamenz über die Vorsorge, die Diagnostikmethoden, die Therapiemöglichkeiten und die Heilungschancen von Darmkrebs. Dabei gibt er einen Überblick über die Funktion der einzelnen Darmabschnitte und die Bedeutung dieser für unser Immunsystem so wichtigen Organs. Er geht auf die ganz verschiedenen Ursachen von Darmerkrankungen ein und beschreibt die Symptome, die auf eine Krebserkrankung hinweisen können.

Am Malteser Krankenhaus St. Johannes wird das Kolonkarzinom möglichst laparoskopisch operiert. Die Ärzte versuchen also, die Erkrankung mit kleinen Schnitten, so schonend wie möglich, zu behandeln. Da eine solche minimalinvasive Operation aber nicht bei jedem Patienten und jedem Tumor möglich ist, wird auch die offenere Operation weiterhin angewandt.

Im Anschluss an seinen Vortrag im Rahmen des SZ-Gesundheitsforums steht Chefarzt Yousif Faddah für Fragen des Publikums zur Verfügung. „Es ist uns wichtig, die Menschen über die Heilungschancen von Darmkrebs aufzuklären“, sagt der erfahrene Facharzt für Bauchchirurgie. „Besonders die Vorsorge ist dabei sehr wichtig. Schließlich ist es unsere Vision, dass Darmkrebs in Deutschland zu einer seltenen Erkrankung wird.“ (IE)

Vortrag „Diagnose Darmkrebs. Chirurgische Versorgung und Heilungschancen“ im Rahmen des SZ-Gesundheitsforums am Donnerstag, 16. März, 18.30 Uhr im Foyer des Malteser Krankenhauses St. Johannes, Nebelschützer Straße 40, Kamenz. Referent: Yousif Faddah, Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Malteser Krankenhaus St. Johannes, Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie. Eintritt und Parken frei!

