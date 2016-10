Kamenzer holen 15 Goldmedaillen Bei einem internationalen Wettkampf des Sportvereins „Vorspiel SSL Berlin“ feiern die OSSV-Starter viele Erfolge.

© Moritz Müller

Schwimmen. Insgesamt 73 Vereine aus 14 Ländern füllten mit 365 Teilnehmern den SSE-Europasportpark in Berlin. Der gastgebende Verein „Vorspiel SSL Berlin“ veranstaltete anlässlich seines 30-jährigen Bestehens einen internationalen Schwimmwettkampf. Neun Schwimmer vom OSSV Kamenz waren der Einladung nach Berlin gefolgt. Bekannte Sportgrößen wie Britta Steffen, Franziska van Almsick, Paul Biedermann oder auch Michael Phelps waren in dieser erstklassigen Schwimmarena schon erfolgreich im Becken unterwegs.

Alle OSSV-Schwimmer lieferten in packenden Wettkämpfen erstklassige Leistungen ab. Besonders dramatisch ging es in der gemischten 4x50-Meter-Freistilstaffel zu, bei der es lange Zeit nicht nach einem Kamenzer Sieg aussah. In einem packenden Schlussspurt zog Jens Würtenberger auf den letzten Metern noch an den restlichen zwei vor ihm schwimmenden Staffeln vorbei. Mit Begeisterung empfingen ihn seine Staffelmitschwimmer Manja Vogel, Gabi Watollik und Ralf Domschke beim Zielanschlag.

Mit 15 Goldmedaillen, viermal Silber und sechsmal Bronze konnte der OSSV Kamenz am Ende auf ein sehr erfolgreiches und ereignisreiches Wettkampfwochenende zurückblicken. Am erfolgreichsten war in Berlin Sandro Schoop mit vier Goldmedaillen. Über drei erste Plätze konnte sich Ursula Schöne freuen. Zweimal Gold und eine Silbermedaille nahm Ralf Domschke mit in die Lessingstadt. Gleiches gelang auch den Kamenzern Andreas Sommer und Jens Würtenberger. Auch Jürgen Rabitz (1x Gold/1x Bronze), Eric Pudollek (1x Silber/2x Bronze), Gabi Watollik (2x Bronze) und Manja Vogel mit einer Bronzemedaille trugen zum tollen Gesamtergebnis der OSSV-Abordnung bei diesem internationalen Wettkampf bei. (jw)

