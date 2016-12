Kamenzer Haushalt abgesegnet Die Fraktion der Linken lehnt das Papier weitgehend ab. Mit OB Dantz liegt man im Clinch.

Der Stadtrat hat am Mittwoch den Haushaltsplan der Stadt für 2017 auf den weiteren Genehmigungsweg gebracht. Allerdings nur mit großer Mehrheit, keinesfalls einstimmig. Die Hälfte der anwesenden Linksfraktion stimmte sogar gegen das Papier, die andere enthielt sich.

Ein Knackpunkt ist nach wie vor die beschlossene Erhöhung der Elternbeiträge in den Kitas und Horten. Außerdem sei in der Kita-Finanzierung der wachsende Personalbedarf nicht genügend abgebildet, bemängelte Fraktionschefin Marion Junge, die auch als Kita-Expertin der Linken-Landtagsfraktion fungiert. Die Linke thematisierte nochmals die möglichen Gemeindezusammenschlüsse mit Oßling und Schönteichen – eventuell ab Januar 2018. Auch die sich daraus ergebenden finanziellen Aufwendungen gehörten in die mittelfristige Finanzplanung. Der Haushalt der Stadt für 2017 umfasst etwas 25 Millionen Euro in Erträgen und Aufwendungen. (szo)

