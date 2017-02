Kamenzer gehen ins Trainingslager Landesligist SV Einheit bereitet sich im tschechischen Jablonec auf die nächsten Spiele vor.

© Symbolbild: Egbert Kamprath

Fußball. Fußball-Landesligist SV Einheit Kamenz musste das für Mittwoch geplante Testspiel gegen Landesklässler SV Rot-Weiß Bad Muskau absagen. „Der Kunstrasen im Stadion der Jugend war völlig vereist, die Verletzungsgefahr viel zu groß“, sagte Geschäftsstellenleiter Frank Terks. Am Freitag beziehen Trainer Frank Rietschel und seine Schützlinge ein Kurz-Trainingslager im tschechischen Jablonec. Geplant ist auch ein Test gegen Landesklasse-Neuling SG Crostwitz. Die nächsten Vorbereitungspartien stehen für die Lessingstädter am 8. Februar beim NOFV-Oberligisten in Bischofswerda und drei Tage später beim Siebentligisten in Weixdorf an. Rückrundenstart wird am 18. Februar mit dem Gastspiel bei Spitzenreiter FC Eilenburg sein. (js)

