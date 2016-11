Kamenzer geben Tabellenführung ab Der SV Einheit muss sich im Spitzenspiel gegen Grimma mit einem torlosen Remis begnügen. Eilenburg übernimmt Rang eins.

Der Kamenzer Felix Rehor (links) und der Riesaer Steffen Krechlak spielen in der Rückrunde mit ihren Teams um die Meisterschaft. © Kerstin Pravemann

Fußball-Landesliga. Der SV Einheit blieb zum neunten Mal infolge unbesiegt, musste aber nach dem 0:0 im Spitzenspiel gegen den FC Grimma (3.) die Tabellenführung abgeben. Angeführt wird das 15er-Feld jetzt vom weiter ungeschlagenen FC Eilenburg, der sich beim Tabellenfünften in Pirna-Copitz überraschend deutlich mit 4:1 (3:0) durchsetzte. Der FCE rangiert einen Zähler vor Kamenz.

Der SV Einheit blieb nach 28 Treffern in den letzten acht Partien im Stadion der Jugend leider ohne Torerfolg, obwohl es genügend Chancen zum Siegtreffer für die Lessingstädter gab. Für die Lessingstädter ist die Hinrunde damit beendet. Grimma hat noch zwei Nachholepartien im Köcher, Eilenburg muss noch einmal nachsitzen.

Die Gäste begannen furios, aber Kevin Wiegner scheiterte an Torhüter Ron Wochnik (1.). Nur 60 Sekunden später verfehlte Rico Engler knapp das Kamenzer Tor. Danach rückte Grimmas Schlussmann Jan Evers in den Mittelpunkt. Tom Grellmann (4., 33., 43.), Roman Brückner (11.) und Karel Vrabec (15.) verzeichneten mehrere Möglichkeiten zur Pausenführung der Gastgeber. Allerdings musste auf der Gegenseite Einheit-Kapitän Erik Prentki bei einem Engler-Schuss auch auf der Torlinie klären (40.).

Auch nach dem Wechsel schenkten sich beide Mannschaften nichts, boten trotz des tiefen Geläufs gutklassige Fußballkost. Rehor scheiterte an Evers (59.) und die Grimmaer Jackisch (60.) und Kurzbach (63.) an Wochnik. In der Schlussphase wirkten die Muldestädter einen Tick frischer. Jackisch hatte das „Goldene“ für die Grimmaer auf dem Spann, jagte die Kugel aber über den Querbalken (78.). Kurz vor Schluss traf der gleiche Spieler das Außennetz.

Nach dem Spiel starteten die Kamenzer zu ihrer Weihnachtsfeier nach Jablonec. „Meine Jungs wollten mal etwas anderes machen. Zudem soll es ein Signal an unsere tschechischen Spieler sein, dass wir sehr froh sind, sie in unseren Reihen zu haben“, meinte Trainer Frank Rietschel. Mit dem Spiel war der Kamenzer Coach „nicht ganz zufrieden“. Offensiv hätte etwas die Abgeklärtheit gefehlt, kritisierte Rietschel. „Aber insgesamt gesehen war es ein gutes Jahr 2016. Wir trainieren jetzt noch in dieser Woche und dann freuen wir uns auf die verdiente Pause.“

Kamenz spielte mit: Wochnik – Prentki, Vrabec, Charuza, Brückner – Ranninger – Häfner, Rehor (77. Heine), Kotyza, Grellmann (86. Schidun) – Novotny.

zur Startseite