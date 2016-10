Kamenzer feiern Kantersieg Der Reichenbacher FC ist in der Lessingstadt ohne Chance und verliert 0:5. Kotyza trifft doppelt.

Der Kamenzer Kapitän Eric Prentki beim Einwurf. Er traf gegen Reichenbach zwar nicht, dafür aber vier seiner Teamkollegen. Am Ende gab es einen 5:0-Heimsieg für Einheit. © Kerstin Pravemann

Fußball-Landesliga. Der SV Einheit Kamenz ist wieder in der Spur. Am achten Spieltag der Fußball-Landesliga feierte die Mannschaft von Trainer Frank Rietschel den bisher höchsten Saisonsieg. Gegen den Reichenbacher FC gewannen die Lessingstädter nach einer überzeugenden Vorstellung mit 5:0 (3:0). Tom Grellmann (13.), Ondrej Novotny (32.), Martin Kotyza (40., 63.) und Karel Vrabec (88.). Mit diesem Kantersieg katapultierte sich Einheit auf Rang zwei der Tabelle, deren Bild allerdings verzerrt ist, da nicht alle 15 Teams die gleiche Anzahl von Spielen bestritten haben.

„Wir haben wie zuletzt in Niesky in der ersten Halbzeit gut kombiniert und wirklich sehenswerte Treffer erzielt“, freute sich Trainer Frank Rietschel. Schon vor dem ersten Treffer hatte Tom Grellmann zweimal die Führung auf dem Spann. Nach dem Wechsel verzeichneten auch die Gäste zwei gute Tormöglichkeiten, verpassten aber den Ehrentreffer.

„Das ist dann so, wenn du deutlich im Hintertreffen liegst, trifft du auch aus fünf Metern nicht mehr die Kiste“, meinte Rietschel. „Ich hoffe, wir setzen uns jetzt oben fest. Wir müssen an Grimma dran bleiben und schon am Sonnabend in Taucha nachlegen.“ Auf Stefan Höer muss der Einheit-Coach aber ein halbes Jahr verzichten. „Er wird in Kürze am Kreuzband operiert, kommt aber gut mit der Situation klar. Ich bin froh, dass wir jetzt so einen qualitativ breiten Kader haben. Daran hat auch Frank Terks großen Anteil.“ (js)

Kamenz: Wochnik - Vrabec, Prentki (73. Wocko), Brückner, Wagner, Gnießer, Rehor, Kotyza (63. Heine), Grellmann, Ranninger, Novotny (78. Charuza).

