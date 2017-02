Kamenzer bejubeln ein Blitztor Tom Grellmann trifft schon nach 120 Sekunden. Einheit bezwingt Kickers Markkleeberg mit 2:0.

Der SV Einheit Kamenz ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Eine Woche nach der unglücklichen 0:1-Niederlage beim Tabellenführer in Eilenburg feierte die Mannschaft von Trainer Frank Rietschel einen standesgemäßen 2:0 (1:0)-Heimsieg über Kickers 94 Markkleeberg. Vieles deutet nun auf einen Titel-Dreikampf zwischen Eilenburg, Grimma und Kamenz hin, denn die BSG Stahl Riesa (4.) verlor daheim überraschend mit 0:2 gegen den BSC Freiberg.

Auf dem Kunstrasenplatz im Kamenzer Stadion der Jugend begannen die Hausherren wie die Feuerwehr und gingen durch Tom Grellmann schon nach 120 Sekunden in Führung. Nach einer Viertelstunde düpierte Grellmann erneut die Abwehr der Gäste, aber diesmal landete das Leder am Pfosten. Kurz vor der Pause kam Sebastian Heine nach Zuspiel von Franz Häfner in eine lukrative Schussposition, verzog aber knapp. Trotz der Führung monierte Rietschel zur Pause: „Unser Spielaufbau war nicht optimal, auch weil unsere Verteidiger in ihren Aktionen etwas fahrig agierten.“

Bis zum Abpfiff noch etliche Chancen

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wirkten die Gastgeber konzentrierter, aber Grellmann verpasste sein zweites Tor (49.). Sechs Minuten später zeigte Schiedsrichter Christian Gundler (Chemnitz) auf den Elfmeterpunkt, doch der Kamenzer Kapitän Eric Prentki scheiterte mit dem an ihm verwirkten Strafstoß an Kickers-Keeper Alexander Czempik. So mussten die Hausherren bis zur 64. Minute warten, ehe Sebastian Heine den 2:0-Endstand markierte.

Letztlich waren die Markkleeberger damit gut bedient, denn Einheit vergab bis zum Abpfiff noch etliche Chancen. „Ich hatte das Gefühl, jeder wollte das schönste Tor schießen – und dabei haben sich einige Jungs verzettelt“, resümierte Frank Rietschel. „Wichtig waren aber in erster Linie diese drei Punkte und die haben wir geholt. Wir bleiben am Ball und haben den Titel längst noch nicht abgeschrieben.“ (js)

