Kamenz will weiter vorn mitmischen In der Landesliga peilt Einheit in Glauchau drei Punkte an. In der Landesklasse empfängt Crostwitz die BFV-Reserve.

© Uwe Soeder

Fußball. Der Titelkampf in der Fußball-Landesliga geht in seine entscheidende Phase. Am Freitagabend eröffnet der ungeschlagene Spitzenreiter FC Eilenburg mit dem Gastspiel in Hohenstein-Ernstthal den 21. Spieltag. Auch die Verfolger FC Grimma und Einheit Kamenz, sechs beziehungsweise sieben Zähler hinter Eilenburg auf der Lauer liegend, müssen Auswärtshürden überspringen. Die Kamenzer gastieren am Sonnabend beim Tabellenzehnten Empor Glauchau. Gespielt wird ab 15 Uhr im Sportpark an der Meeraner Straße.

Die Gastgeber holten zu Hause neun von 24 möglichen Punkten. Dagegen steht die beeindruckende Bilanz der Lessingstädter, die aus neun Auswärtsspielen immerhin 21 Zähler holten. „Wir dürfen uns keinen Ausrutscher leisten und auf keinen Fall mit halber Kraft in so eine Partie gehen“, weiß Einheit-Coach Frank Rietschel.

Holger Steinhardt, Trainer der Weixdorfer Landesklasse-Kicker, ist momentan um seinen Job bei den Nord-Dresdnern nicht zu beneiden. Von Woche zu Woche muss der Coach bei der Aufstellung improvisieren. Zuletzt debütierten beim 1:5 in Bad Muskau mit Marcel Palme und Hendrik Löwe zwei Spieler aus der zweiten Garnitur sowie der A-Jugend. Die Verletztenmisere zieht sich wie ein roter Faden durch die Rückrunde. Am Sonntag um 15 Uhr wird der Aufstiegsfavorit auf dem Forstsportplatz erwartet. Der Radebeuler BC rangiert im Klassement mit neun Punkten mehr als Laubegast auf Platz eins. Im Hinspiel unterlag Weixdorf mit 0:2. SG-Torjäger Felix Röthig hofft, bis Sonntag seine Verletzung aus dem letzten Spiel auskurieren zu können: „Ich gebe mein Bestes, um mit Physiotherapie fit zu werden.“

Zur gleichen Zeit steigt am Sonntag das Derby zwischen Crostwitz und der Bischofswerdaer Reserve. Der SV Oberland Spree empfängt am Sonnabend ab 15 Uhr den LSV Neustadt/Spree. (js/jj)

