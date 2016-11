Kamenz will ganz nach oben Mit einem Erfolg in Freiberg würde Einheit am spielfreien Spitzenreiter vorbeiziehen.

Als Tabellenzweiter und damit als klarer Favorit reist der SV Einheit Kamenz am Sonnabend ins Freiberger Stadion „Platz der Einheit“. Zudem würden die Lessingstädter (22 Punkte) mit einem Sieg auf Platz eins klettern, denn Spitzenreiter FC Eilenburg (24) ist diesmal spielfrei. Gastgeber Bergstädter SC (BSC) ist aktuell mit nur einem Sieg nach neun Spielen auf Abstiegsrang 14 platziert. Die Lessingstädter reisen mit breiter Brust nach Freiberg, was angesichts von fünf Punktspielsiegen infolge (16:1 Tore) nicht verwundert. „Wir müssen konzentriert bleiben, auch wenn die Aufgabe vermeintlich einfach aussieht“, sagt Trainer Frank Rietschel.

Der BSC Freiberg wird seit dieser Saison von Kay Mattheß gecoacht. Sein Vertrag läuft bis 2018 und gilt auch für die Landesklasse. Der Dresdner arbeitete von 2001 bis 2007 bei Dynamo Dresden im Jugendbereich, später beim SC Borea, in Großenhain und beim SV Pillnitz. Die letzten drei Heimspiele verlor er mit seiner Mannschaft. Auch bei Rapid Chemnitz gab es am Sonntag nichts zu holen (1:5). Der Ex-Kamenzer Florian Mielke schoss die Freiberger mit drei Toren praktisch im Alleingang ab. Der Anpfiff in Freiberg ertönt um 14 Uhr. Als Unparteiischer fungiert der Dresdner Kay Windisch. (js)

