Kamenz verliert Pokalspiel

HVH Kamenz – rechts Pascal Freudenberg – hat das Viertelfinalspiel in Döbeln verloren. © Madlen Hirsch

Handball/Sachensenpokal. Das Männerteam vom HVH Kamenz hat sein Sachsenpokal-Viertelfinalspiel in Döbeln mit 20:27 (7:14) verloren. Nach einem guten Start und einer 4:2-Führung gab es einen Bruch im Spiel der Lessingstädter. Gastgeber HSG Neudorf/Döbeln zog dann mit einem 8:0-Lauf bereits vorentscheidend davon. Nach einer Umstellung in der Abwehr kamen die Gäste in der zweiten Halbzeit noch einmal bis auf 19:22 heran. Aber dann fehlte dem Team von Trainer Daniel Kästner das Glück. Bester Werfer beim HVH war Peter Menzel mit fünf Toren.

zur Startseite