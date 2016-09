Kamenz verliert in Radeburg Der HVH muss sich beim TSV mit 23:26 geschlagen geben. Die größere Erfahrung entscheidet am Ende dieses Auftaktspiel.

Handball-Sachsenliga Männer. So hatte sich Matthias Wolf, der neue Trainer der Kamenzer Sachsenliga-Handballer, den Saisonauftakt sicher nicht vorgestellt. Mit 23:26 unterlagen die Lessingstädter beim TSV 1862 Radeburg, der einer der Aufstiegsanwärter ist. „Es war insgesamt eigentlich ein ausgeglichenes Spiel“, sagte Wolf nach dem ersten Punktspiel der neuen Saison. „Es stand oft unentschieden. Ich denke, die größere Erfahrung und Routine der Radeburger hat am Ende die Partie zugunsten des TSV entschieden.“

Der 65-jährige HVH-Coach blickt selbst auf eine sehr erfolgreiche Spielerkarriere zurück und war viele Jahre im Leistungshandball als Trainer tätig. Dabei betreute er unter anderem auch den Delitzscher Nachwuchsbereich, zu dem auch Philipp Randt zählte, der inzwischen für die Kamenzer auf Torejagd geht. Die letzte Trainerstation von Matthias Wolf war der SV Koweg Görlitz, bevor er sich eine kleine Auszeit nahm und dann beim HVH Kamenz anheuerte. Sein Fokus liegt hier auf der Verbesserung der Abwehrarbeit. Außerdem will er einige Spieler auf neuen Positionen ausprobieren.

Zwei neue Torhüter

Außerdem muss Wolf mit zwei Wechseln auf der der Torhüterposition klarkommen. Kay Tomschke blieb beim HVH, aber Henry Schacht ging zum LHV Hoyerswerda, für den er bereits zu Beginn seiner Handballkarriere aktiv war. Tyll Schmidtke wechselte nach nur einer Saison zurück zum Viertligisten Pirna. Dafür kamen der 38-jährige Peer Purschke (SV Koweg Görlitz) und der 29-jährige Carsten Schmidt (HSV Pulsnitz) nach Kamenz.

Am kommenden Sonntag um 17 Uhr steigt dann das erste Heimspiel der Kamenzer in der Sporthalle am Flugplatz. Mit dem LHV Hoyerswerda ist gleich ein echter Knaller zu Gast. Dieses Derby lockte in der Vergangenheit auch immer zahlreiche LHV-Fans in die Lessingstadt. Und Hoyerswerda ist – im Gegensatz zum HVH – erfolgreich in die Saison gestartet. Am vergangenen Sonnabend gelang ein knapper 21:20-Heimsieg über den SV Koweg Görlitz.

