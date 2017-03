Kamenz testet gegen Großenhain Spitzenreiter der Landesklasse Mitte kommt mit Sylvio Schwitzky und Torjäger Torsten Marx nach Kamenz.

GFV-Torjäger Sylvio Schwitzky (rechts) enteilt hier in einem anderen Testspieldem Bischofswerder Gerrit Hamel (hinten). © Christian Kluge

Fußball-Testspiel. Der SV Einheit Kamenz nutzt das punktspielfreie Wochenende zu einem interessanten Testspiel. Am Freitagabend erwartet der Tabellendritte der Fußball-Landesliga den Großenhainer FV 1990 und damit den souveränen Spitzenreiter der Landesklasse Mitte. Die Partie im Stadion der Jugend wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Für die Großenhainer ist es eine Art Bestandsaufnahme. Im Gegensatz zur Vorsaison wird der GFV das Aufstiegsrecht wahrnehmen, „sollten wir am Saisonende in der Tabelle auch noch ganz oben stehen“, sagt Trainer Andreas Jachmann. Der Kader der Großenhainer wurde bereits mit Blickrichtung Sachsenliga verstärkt. Im Vorjahr kam Sylvio Schwitzky vom Regionalligisten Budissa Bautzen. Inzwischen ist der Spielmacher auch der Kapitän. Vor dieser Saison schloss sich der torgefährliche Innenverteidiger Matthias Walther dem GFV an – er kam aus Heidenau.

Den Coup landeten die Großenhainer aber in der Winterpause mit der Verpflichtung von Torsten Marx. Der Torjäger ist ja auch in Kamenz kein Unbekannter. In der Saison 2012/13 kam der heute 29-Jährige aus Bischofswerda und erzielte in der Rückrunde Tore wie am Fließband für die Kamenzer. In den letzten beiden Jahren war er jeweils Torschützenbeste der Landesliga, markierte insgesamt 49 Punktspieltreffer für Gelb-Weiß Görlitz.

Rietschel erwartet gute Partie

Auch Einheit-Coach Frank Rietschel ist auf das Gastspiel der Großenhainer gespannt und sagte vor der Partie. „Eigentlich ist der Leistungsunterschied zwischen beiden Ligen in den letzten Jahren recht groß geworden. Aber Großenhain ist wie Radebeul in der Landesklasse Ost sicher eine Ausnahme. Ich denke, es wird ein sehr interessanter Kräftevergleich.“ (js)

