Kamenz-Sieg mit zwei Roten Karten Der SV Einheit gewinnt beim Tabellenletzten in Chemnitz 2:1. Einwechsler Felix Rehor trifft in der Nachspielzeit doppelt.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Fußball-Landesliga. In der Fußball-Landesliga gab es am 4. Spieltag erneut einen Wechsel an der Tabellenspitze. Der VfL Hohenstein-Ernstthal kam in Grimma mit 1:5 (1:2) unter die Räder und musste den Muldestädtern den Platz an der Sonne überlassen. Punktgleich mit Grimma zog die BSG Stahl Riesa durch ein 1:0 (1:0) beim FC 1910 Lößnitz auf Rang zwei nach vorn.

Der SV Einheit Kamenz wollte nach der 0:2-Heimniederlage gegen den VfL Pirna-Copitz beim Schlusslicht Rapid Chemnitz die Weiche umstellen. Die Worte von Trainer Frank Rietschel müssen Sebastian Heine und Karel Vrabec aber etwas falsch verstanden haben. Beide flogen mit „Rot“ vom Platz (26., 75.). Nach Ende der regulären Spielzeit stand es 0:1 aus Sicht der Lessingstädter. Markus Vettermann hatte in der 71. Minute getroffen.

Doch Rapid hatte die Rechnung ohne Felix Rehor gemacht. In der 82. Minute eingewechselt, schoss er in der Nachspielzeit noch zwei Treffer (90.+3, 90.+5). „Mit acht Feldspielern das Spiel so spät zu drehen, davor ziehe ich natürlich den Hut. Was vorher abgelaufen ist, werten wir intern aus“, meinte Frank Rietschel erleichtert. (js)

Kamenz: Wochnik – Kotyza (82. Rehor), Wagner, Brückner, Vrabec, Ranninger, Häfner, Tänzer (74. Schidun), Heine, Prentki, Novotny.

