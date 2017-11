Kamenz reist zum Kellerduell Einheit-Trainer Rietschel hat Personalsorgen.

Fußball-Oberliga. Beim SV Einheit Kamenz wird analysiert, fleißig trainiert und Trainer Frank Rietschel trotz der mageren Punktausbeute nicht infrage gestellt. Nur ein Sieg, aber schon acht Niederlagen stehen nach elf Spieltagen der Fußball-Oberliga zu Buche. Nur ein Team hat eine noch geringere Punktausbeute. Der SV Merseburg ist die einzige Mannschaft in der Süd-Staffel, die noch nicht gewonnen hat (vier Remis, sieben Niederlagen). Am Sonntag stehen sich die beiden Kellerkinder nun im direkten Duell gegenüber. Die Partie wurde vom 15. Spieltag vorgezogen. Der Anpfiff im Stadtstadion ertönt um 13.30 Uhr. Es ist zugleich das Aufeinandertreffen der beiden offensivschwächsten Mannschaften im 16er Feld. Das Personal bereitet Rietschel einige Sorgen. Charuza, Wagner und Heine sind langzeitverletzt, Tänzer und Ranninger in Merseburg gesperrt. Sollte Kamenz dieses Spiel verlieren, dann hängt die rote Laterne ab Sonntag in der Lessingstadt. Bei einem Auswärtssieg könnte Einheit um zwei Plätze auf Rang 13 klettern. (js)

