Kamenz plant dritten Streich Einheit erwartet Eilenburg zum Aufsteigerduell. Und der BFV will bei Askania Bernburg die Spitzenposition verteidigen.

Fußball-Oberliga. In der Fußball-Oberliga liefern sich der Bischofswerdaer FV (32 Punkte), der VFC Plauen (31) und der FC International Leipzig (30) einen spannenden Kampf um die Staffelspitze. Am 14. Spieltag geht das Trio auf Reisen. Von der Papierform her, haben die Schiebocker die schwierigste Aufgabe zu lösen. Der BFV gastiert am Sonnabend ab 13 Uhr beim tabellensechsten TV Askania Bernburg. Bisher gewannen die Bischofswerdaer alle vier Oberliga-Duelle gegen die Anhaltiner.

Bekanntester Akteur bei Askania ist Trainer Karsten Oswald. Für den 42-Jährigen, der als Spieler Kapitän der Bayern-Amateure und für Chemnitz und Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga unterwegs war, ist es die erste Station als Cheftrainer. Kollege Erik Schmidt hofft auf die Rückkehr von Torjäger Frank Zille, der zuletzt wegen Leistenproblemen fehlte. Fraglich ist auch der Einsatz von Tom Hagemann (Fußprellung), der sich im Heimspiel gegen Einheit Rudolstadt (2:1) verletzt hatte.

Wichtige Punkte für Klassenerhalt

Die Kamenzer erwarten zur gleichen Zeit im Stadion der Jugend den FC Eilenburg zum Aufsteigerduell. Es ist die dritte Heimpartie in Folge für die Lessingstädter. „Wir hätten das letzte Spiel eigentlich in Gera spielen müssen. Wismut kann nur sonntags spielen. Aber da war Totensonntag in Thüringen und da sind solche Veranstaltungen verboten. Deshalb wurde die Ansetzung vor einer Woche getauscht“, klärt Geschäftsstellenleiter Frank Terks auf. Trainer Frank Rietschel konnte in dieser Woche endlich einmal mit seinen Jungs „locker und gelöst“ trainieren.

Die beiden Siege gegen Plauen und Gera haben die Kamenzer auf einen Nichtabstiegsplatz klettern lassen. „Und dort wollen wir auch überwintern“, gibt sich Rietschel kämpferisch. Seine Schützlinge werden hochmotiviert in ihr letztes Hinrundenspiel, denn irgendwie ist da noch eine Rechnung offen. „Wir haben in der Vorsaison zu Hause einen 2:0-Vorsprung verspielt und in Eilenburg trotz deutlicher Überlegenheit 0:1 verloren. Das hat uns ziemlich gewurmt“, erinnert sich Rietschel. (js)

