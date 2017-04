Kamenz öffnet Einbahnstraßen Allerdings nur für Radfahrer. Das allein ist aber schon ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Ab den Sommerferien gibt Kamenz für Radfahren entgegen einiger Einbahnstraßen frei. © Uwe Soeder

Ab den Sommerferien soll es so weit sein: Angeregt vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) gibt die Lessingstadt das Radfahren entgegen einiger Einbahnstraßen frei – zunächst beginnend im Stadtzentrum. Hier wird sowieso 30 km/h verlangt, was eine generelle Voraussetzung dafür ist, über den auch schon in anderen Städten umgesetzten Schritt nachzudenken. Auch die weiteren Voraussetzungen wurden geprüft, wie angemessene Begegnungsbreite und die Übersichtlichkeit an Kreuzungen und Abzweigen.

Die obere Bautzner Straße freilich eignet sich nicht dafür. Allerdings zum Beispiel die Straße am Anger, die dann komplett in beide Richtungen befahren werden kann. Ebenso auch die Kloster- und Kirchstraße, was ein Durchradeln von der Kirche bis zur Weststraße (oder auch in die Theaterstraße) und zurück ermöglichen wird. Die Hoyerswerdaer Straße von der Bautzner Straße wird ebenfalls für Radler befahrbar werden. Das Verkehrsamt bereitet jetzt das Anbringen der notwendigen Zusatzzeichen vor. Der Gesamtfinanzaufwand ist mit 2 850 Euro überschaubar. (SZ)

