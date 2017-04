Kamenz nutzt die Gunst der Stunde

Der zwölfte Spieltag der Fußball-Landesliga war wie gemacht für die Kamenzer. Spitzenreiter Eilenburg kam in Hohenstein-Ernstthal nicht über ein 2:2 hinaus. Auch der bisherige Tabellenzweite FC Grimma musste sich in Lößnitz mit einem Remis (0:0) begnügen – und Einheit passieren lassen. Die Kamenzer gewannen bei Empor Glauchau mit 2:1 (1:1). Beide Treffer beim knappen Erfolg erzielte Sebastian Heine in der 40. und 58. Minute. Für die Gastgeber hatte Routinier Carsten Pfoh praktisch mit dem Pausenpfiff ausgeglichen. „Es war ein hartes Stück Arbeit“, gab Einheit-Trainer Frank Rietschel zu. „In der ersten Halbzeit haben wir zu pomadig gespielt. Ich bin froh, dass wir das Ding noch gezogen haben, denn in Glauchau haben wir uns immer schwergetan.“ (js)

Kamenz: Wochnik - Prentki, Vrabec, Charuza, Ranninger, Grellmann (79. Gnieser), Neumann (61. Rehor), Novotny, Heine (86. Tänzer), Häfner und Schidun.

