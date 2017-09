Kamenz muss das Tor treffen Einheit muss in der Fußball-Oberliga beim Tabellennachbarn ran.

© Uwe Soeder

Fußball-Oberliga. Für Neuling Einheit Kamenz steht am Sonnabend ab 14 Uhr das Aufsteigerduell in Krieschow an. Beide Teams sind Tabellennachbarn und konnten bisher erst einmal gewinnen. Einheit setzte sich am ersten Spieltag daheim gegen Jena II 2:1 durch, der VfB 1921 gewann vor einer Woche mit 4:1 in Halle.

Mit Andy Hebler haben die Gastgeber einen Top-Torjäger in ihren Reihen. Der Stürmer schoss im Aufstiegsjahr 41 Treffer und wurde zum Lausitzer Fußballer des Jahres gewählt. Aktuell steht Hebler mit vier Oberligatoren zu Buche. Die Kamenzer haben bisher erst zweimal getroffen. Einheit trennte sich zuletzt im Heimspiel von Lok Stendal 0:0 und stoppte damit die sportliche Talfahrt mit drei Niederlagen in Folge. „Ein Sieg war möglich, aber wir können den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun“, sagt Frank Rietschel. Aber der Trainer ist sehr entschlossen: „Jammern hilft uns nicht. Wir müssen nach vorn schauen und uns weiterentwickeln.“ (js)

