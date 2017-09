Kamenz holt in Aue einen Punkt Kurz vor Schluss hatten die Handballer noch Grund zur Freude.

Handball. Pascal Freudenberg vom HVH Kamenz hat sich am Sonntag ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk gemacht. Erst am Donnerstag wurde gefeiert – und im Auswärtsspiel beim EHV Aue II verwandelte Freudenberg drei Sekunden vor dem Abpfiff einen Siebenmeter zum 25:25-Endstand. „Das war die beste Mannschaftsleistung seit meinem Amtsantritt“, freute sich HVH-Trainer Daniel Kästner, der aufgrund von Personalmangel auf dem Feld aushelfen musste. In der ersten Halbzeit führten meist die Hausherren, aber Kamenz blieb immer dran und ging mit einem 13:15-Rückstand in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang überzeugte auch HVH-Keeper Peer Purschke mit schönen Paraden, während Aurelijus Stankevicius im Angriff mit acht Treffern zum erfolgreichsten Kamenzer Spieler avancierte. Am kommenden Wochenende haben die Lessingstädter in der auf zehn Teams geschrumpften Sachsenliga spielfrei. (ck)

