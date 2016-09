Kamenz hat was ausgebrütet Ein halbes Jahr lang ist eine Plastik des Künstlers Georg Mann auf dem Marktplatz zu sehen. Schon die Installation des Holz-Eis war spektakulär.

Bis Ostern 2017 wird es die Plastik-Installation auf dem Markt in Kamenz geben. Das Kunstwerk „Kommen in Frieden“ des Hallenser Künstlers Georg Mann lässt vielfältige Assoziationen zu. Es sollte auch zum Weihnachtsbaum passen. © Matthias Schumann

Kamenz hat etwas ausgebrütet. Ab sofort kann man auf dem Marktplatz jedenfalls auf ein Kunst-Objekt der ungewöhnlichen Art treffen. Ab jetzt nämlich ruht die Plastik „Kommen in Frieden“ des Künstlers Georg Mann für ein halbes Jahr auf der Mitte des Platzes. Möglicherweise, um nach der spektakulären Raumkunst-Woche des Vereins „Metamorphose – Kunst in Kamenz erneut die Gemüter erregen? Am Mittwochvormittag wurde die Plastik jedenfalls installiert.

Während der Titel des Kunstobjekts vielleicht an aktuelle Vorgänge in unserer Welt im Großen und Kleinen gemahnt, lässt die Form auch weit darüber hinausgehende Assoziationen zu. Das Objekt erinnert zweifelsfrei an die Form eines Eis oder auch an einen Tannenzapfen. City-Managerin Anne Hasselbach, die die Idee für die Installation hatte: „Insofern lässt es sich spielerisch immer wieder in einen neuen Kontext setzen.“

Symbol des Nachdenkens

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Marktes wird gerade viel ausgebrütet, nicht im Sinne der scherzhaften Feststellung des Krankwerdens, sondern vielmehr als Sammlung von Plänen und Ideen. Im Übrigen assoziiert die Eiform auch ein Etwas-zur-Weltbringen, welches der Behütung beziehungsweise günstiger Umstände bedarf. Insofern ist es zwar auch ein Denken über Kunst im öffentlichen Raum, aber noch viel mehr ein Symbol des Nachdenkens darüber, wie man in Kamenz und unter welchen Umständen zusammenleben möchte. Und dass sich zur Weihnachtszeit quasi noch ein großer Tannenzapfen an den Weihnachtsbaum kuschele, mache den Marktplatz vielleicht doch allmählich wieder zu einem Ort, wo man Neues entdeckt, sich trifft oder sich einfach nur wundert. Zu Ostern 2017 wird die „Eierei“ jedenfalls zu Ende sein.

Im Idealfall findet sich ein Käufer, der das Objekt der Natur übergibt, denn die leistet den Hauptteil an dieser Arbeit – es wird wieder zu Erde. So zumindest möchte es der Künstler aus Halle/Saale. Wie lange das dauert, könne man nur mutmaßen.

Gemeinsam mit der Gemeinde Nebelschütz engagiert sich seit 2009 der Verein Steinleicht für die Bildhauerwerkstatt am Krabatstein in Miltitz/Nebelschütz. Zwischen dem Steinleicht, dem Verein Metamorphose-Kunst in Kamenz und der Stadt Kamenz wird mit der Aufstellung des Objektes eine künstlerische Partnerschaft eingegangen.

Grundidee ist, ein während der jährlichen Sommerwerkstatt im Steinbruch Miltitz entstandenes Kunstwerk im Stadtraum von Kamenz auszustellen und es so einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Durch diese glückliche Symbiose gewinnen nicht nur die Künstler, die ihr Werk in einem angemessenen Rahmen präsentieren können, sondern auch die Stadt Kamenz und ihre Bürger, heißt es. Anne Hasselbach: „Damit kann Kamenz als Kunst- und Kulturstadt weitergestärkt werden.“ Ein Dank gelte allen Beteiligten, die sich insbesondere um die zügige Umsetzung des Projektes bemüht haben, wie die Kommunalen Dienste Kamenz GmbH und die Firma Metallbau Lottes.

