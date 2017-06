Kamenz hat Musik im Blut Die 17. Ausgabe der Fête de la Musique zog Tausende in die Stadt. Und für jeden Geschmack war etwas dabei. Auch an neuen Orten.

Auch die „Black Rythm & Band“ der Kreismusikschule Kamenz war am Start und begeisterte die Zuhörer. © René Plaul

Laufen, schauen, quatschen, verweilen, tanzen, Bekannte treffen, mitsingen, staunen und genießen – das alles konnte man in der kürzesten Nacht des Jahres wieder einmal vortrefflich in Kamenz. Die 17. regionale Ausgabe der weltweiten Fête de la Musique lief wie ein Länderspiel und lockte Tausende aus dem Haus. Und hinein in den Trubel. Vor allem auf den bespielten Plätzen mit Bühnen ging es richtig zur Sache. Aber auch in den kleinen Gassen und Hinterhöfen wurde es zeitweise richtig eng. Gegen 20 Uhr spätestens zogen die Menschenmassen übers Altstadtpflaster.

Von den angekündigten 35 Bands, Solisten, Orchestern und DJs waren immerhin 34 angereist. Nur der weltbekannte DJ Eskei 83 mit Elstraer Wurzeln musste krankheitsbedingt einen Tag vorher passen. Das war schade, denn gerade auf seine Stippvisite hatten sich viele gefreut.

Die Kamenzer und ihre Gäste ließen sich die Stimmung nicht vermiesen. Der Schulplatz gehörte am Mittwochabend trotzdem der Jugend. Hier hatten gleich vier Schülerbands ihre großen Auftritte. Die sie bestens über die Bühne bekamen. Unter dem Motto „Musik macht Schule“ zogen sie alle Register ihres Könnens und begeisterten die Zuhörer.

Erfolgreich war auch die neue Aktion des Metamorphosevereines am Kamenzer Kunstkiosk, der zwar etwas abseits am Bahnhof liegt, aber dennoch seine Fans fand. Fernab vom lauten Trubel der Rockmusik gaben sich hier Liedermacher die Klinke in die Hand. Und die „Song-Kiste“ wurde gut frequentiert. Ob Blasmusik im Garten der Villa Weiße, Swing und Jazz im Elementarium-Hof oder Irish Folk Rock und Oldies an der Rosa-Luxemburg-Straße – überall bleiben die Zuschauer stehen, lauschten den Rhythmen und waren begeistert. „Hier trifft man ja heute wirklich jeden“, lautete das Resümee der meisten.

Das Motto der Fête de la Musique „Musik verbindet“, wurden jedenfalls in allen Facetten bedient. Das Lob an die Organisatoren der Stadt war groß. Kamenz nimmt seit 17 Jahren am weltweiten Event teil. Auch, weil der frühere Kulturdezernent Reiner Deutschmann sich dafür starkmachte und die Idee in die Lessingstadt holte.

Durch die Vielzahl der Locations bis hinunter zur Altertumschänke, in die Hauptkirche , in den Biergarten des La Piazza, hin zum Little Irish Pub oder hinein in den Safe Club bewegte sich der Strom der Musikbegeisterten unentwegt weiter. Um alle Künstler sehen zu können, reichte die Zeit gar nicht aus. Gegen 23 Uhr wurden die Bühnen abgebaut und letzte zufriedene Partygäste tranken einen Absacker in den Gaststätten der Altstadt. Auch wenn diesmal der 21. Juni auf einen Mittwoch fiel, ließen sich die Musikbegeisterten nicht davon abhalten, die Nacht zum Tag zu machen. Zumal sie ja doch sehr kurz war. Im wahrsten Sinne des Wortes …

zur Startseite