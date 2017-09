Kamenz fegt Hartha aus der Halle

Handball-Sachsenliga. Das Männerteam vom HVH Kamenz ist am Sonntag erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die Gäste vom Aufsteiger SG Kurort Hartha mussten sich mit 14:33 (9:16) klar geschlagen geben, obwohl sie den Kamenzer Mateusz Klinger in Manndeckung nahmen. HVH-Trainer Daniel Kästner meinte danach: „Wir haben gleich gut angefangen, die Deckung war konzentriert und im Angriff wurden die Kombinationen gut ausgespielt. So konnten wir uns Tor um Tor absetzen. Unser Keeper Yves Schöneboom hat auch eine überragende Leistung abgeliefert und viele Chancen der Gäste vereitelt.“ Die Männer von der SG Cunewalde/Sohland hatten am ersten Sachsenliga-Spieltag frei. Sie müssen am kommenden Sonntag bei der SG Leipzig/Zwenkau antreten. Die Frauen von Sachsenliga-Aufsteiger VfB 1999 Bischofswerda unterlagen zum Auftakt beim HC Leipzig II klar mit 22:33. (ck)

