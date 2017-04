Kamenz fährt jetzt auf einen Benz ab Die Stadt startete auf der WIR ihre Standortkampagne als Batteriekompetenzzentrum. Mit einem nagelneuen Mercedes in der Rathaus-Flotte. Einen Hybrid.

Mit Freude – durchaus etwas Stolz – nahm Oberbürgermeister Roland Dantz das neue Hybrid-Auto vom TG Autohandel in Empfang. Und Sachsens Finanzminister Georg Unland als Beifahrer für das SZ-Fotomotiv freute sich mit, wie man sieht. © Matthias Schumann

Am Gemeinschaftsstand wartete die Stadt Kamenz auf der WIR 2017 mit einer kleinen Überraschung in Sachen Rathaus-Autoflotte auf. E-Smart war gestern, jetzt sitzt man im fetten Benz. Nun, ganz so wild wird es nicht. Zum einen bleibt der „Elefantenturnschuh“ den Mitarbeitern für Dienstfahrten erhalten. Aber ein Daimler-Batteriekompetenzzentrum bringt halt auch höhere Ansprüche an das Fahren mit Elektroenergie mit sich. Und so wurde auf der kreislichen Gewerbemesse die neue Standortkampagne auch mit einer Autoschlüsselübergabe gestartet.

Anlass ist die 500-Millionen-Euro-Investition der Daimler AG in Bernbruch. Am 22. Mai gibt es bei der Konzerntochter Deutsche Accumotive die Grundsteinlegung für die zweite Batteriefabrik – sogar mit Kanzlerin, was weit über die Stadt hinaus ausstrahlen wird. Womöglich auch international, wenn man den Namen des Batterie-Kompetenzzentrums zugrunde legt: „Kamenz – The Place To Elektromobilität“. OB Roland Dantz: „Der neu entwickelte Slogan ist kurz und prägnant. Er verdeutlicht, dass in Kamenz Großes passiert.“ Die Schlüsseltechnologie für die Elektromobilität liege in leistungsstarken und sicheren Batterien, die für die Fahrzeuge der Daimler AG in der Lessingstadt produziert werden. Und das sollten nun möglichst auch viele allerorten erfahren.

Ein Werbeträger

Und deshalb hat das Rathaus nun auch einen nagelneuen Hybrid-Mercedes-Pkw der TG Autohandels GmbH in den Fuhrpark aufgenommen, der nicht nur der praktischen Bewältigung städtischer Aufgaben dienen soll, „sondern auch als adäquater Werbeträger gestaltet für Aufmerksamkeit und Resonanz sorgen wird“, wie es heißt.

Für den Slogan habe man sich auch die Kompetenz der Kamenzer Graphixer GmbH zunutze gemacht, die auch für die optische Umsetzung auf dem Fahrzeug verantwortlich war. Auf diesem und anderen zukünftigen Werbemitteln werde auch auf die neue Website www.kamenz.de/e-mobility hingewiesen, auf der man seit Freitag Aktuelles und Wissenswertes zum Technologiestandort erfahren kann – zum Beispiel auch zur angelaufenen Fachkräfte-Rekrutierung der Deutschen Accumotive. Einer der ersten Prominenten, denen die neue Kampagne vorgestellt wurde, war am Messeauftakttag Finanzminister Georg Unland, der für‘s SZ-Fotoshooting gern zum OB in das neue Rathausfahrzeug stieg ...

