Kamenz erwartet Spitzenreiter Plauen reist mit Geldsorgen ins Stadion der Jugend. Der BFV hofft auf Schützenhilfe, strebt gegen Halle den sechsten Heimsieg an.

© Symbolbild: dpa

Fußball-Oberliga. Am zwölften Spieltag der Oberliga stehen für den Bischofswerdaer FV (2.) und den SV Einheit Kamenz (14.) Heimspiele an. Die Schiebocker empfangen am Sonnabend um 13.30 Uhr auf ihrem Kunstrasenplatz den Tabellensechsten VfL Halle 96, die Lessingstädter zur gleichen Zeit den Spitzenreiter VFC Plauen.

Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt der BFV auch seine sechste Heimpartie und verpassen die Plauener einen „Dreier“ in Kamenz, gibt es einen Wechsel an der Staffelspitze. Die Bischofswerdaer stehen zwei Zähler hinter dem VFC, verweisen aber auf die deutlich bessere Tordifferenz (+22/+9). „Wir hoffen schon auf die Schützenhilfe der Kamenzer“, sagt BFV-Trainer Erik Schmidt. Einfach dürfte das für den Aufsteiger freilich nicht werden, denn in elf Begegnungen gelang bisher nur ein Sieg.

Die Plauener nutzten das vergangene Wochenende zu einem Testspiel gegen Zweitligist Erzgebirge Aue (1:2). Die Einnahmen gingen an den VFC, der erneut große finanzielle Probleme zu bewältigen hat. Cheftrainer Nico Quade fehlt seit geraumer Zeit aufgrund einer Krankmeldung. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass Quade nicht mehr auf die Trainerbank zurückkehren wird.

Bereits 2014 mussten die Vogtländer Insolvenz anmelden, jetzt soll die Kasse wieder leer sein. Betreut wird der Oberliga-Spitzenreiter aktuell von Co-Trainer Sven Römhild, der den Verein aber im Dezember verlassen wird. Für die Kamenzer sollten die Querelen in Plauen keine Rolle spielen. Einheit braucht dringend Punkte. Zum ersten Nichtabstiegsplatz (13./Krieschow) fehlt zwar nur ein Zähler, aber zu Barleben (12.) sind es bereits sieben Punkte Abstand.

Die Bischofswerdaer können sich nach dem Pokal-Aus gegen Auerbach jetzt voll und ganz auf die Meisterschaft konzentrieren. Dabei tut der Staffelzweite sicher gut daran, sich zukünftig nicht zu sehr mit Schiedsrichter-Leistungen, sondern mit der eigenen Fehleranalyse zu beschäftigen. „Leider musste man wieder einmal ein katastrophales Schiedsrichtergespann ertragen, das mit seinen Entscheidungen maßgeblich den Ausgang des Spiels beeinflusste“, war nach der Pokalniederlage auf der Vereinshomepage zu lesen. (js)

