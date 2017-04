Kamenz erwartet das Schlusslicht Die SG Taucha gastiert am Sonnabend im Stadion der Jugend.

Fußball. Die Eilenburger scheinen im Titelrennen der Fußball-Landesliga ungefährdet. Der ungeschlagene Spitzenreiter verweist auf den besten Angriff, die sicherste Abwehr und hat seinen Vorsprung gegenüber den Verfolgern Einheit Kamenz und FC Grimma auf zehn Punkte ausgebaut. Entgegen kommt Eilenburg, dass die Mitbewerber um den Aufstieg immer mal wieder patzen. So wie die Kamenzer, die zuletzt in Reichenbach überraschend mit 0:1 verloren. Für Einheit sollte das zugleich eine Warnung sein, auch das Schlusslicht SG Taucha nicht zu unterschätzen. Der Tabellenletzte, dem neun Punkte wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls abgezogen wurden, gastiert am Sonnabend ab 15 Uhr im Stadion der Jugend. Das Hinspiel war nach Toren von Benjamin Gnieser (2), Tom Grellmann und Sebastian Heine mit 4:0 an Einheit gegangen. (js)

