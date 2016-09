Kamenz entscheidet über Bestattungswald Der Stadtrat soll am Mittwoch einen wichtigen Beschluss fassen. Befürworter und Kritiker nutzen die Chance.

Gibt es bald auch einen Bestattungswald in Kamenz? Prinz Daniel von Sachsen hat erst vor Kurzem eine entsprechende Fläche zwischen Radebeul und Coswig ausgewiesen. Foto: Norbert Millauer © norbert millauer

Die Argumente sind ausgetauscht, die Varianten wurden untersucht und nun soll es einen Beschluss zum Thema Bestattungswald geben. Der Stadtrat will am Mittwoch entscheiden, ob die Stadt Kamenz die Möglichkeit einer solchen Bestattungsform auf den Weg bringt. Die Verwaltung und viele Kamenzer haben sich in den vergangenen beiden Jahren intensiv mit dem Thema Bestattungswald befasst. Über 900 Unterschriften haben Befürworter gesammelt. Mögliche Flächen, die dafür genutzt werden können, wurden untersucht, und auch verschiedene Konzepte geprüft. Nun sind die Ergebnisse da und eine Entscheidung kann getroffen werden.

Ein geeigneter Wald wurde in der Gemeinde Haselbachtal in der Nähe von Reichenau identifiziert. Pro Hektar Wald können dort 100 Bestattungsbäume ausgewählt werden. Die 21 Hektar Fläche an der Gräfenhainer Straße und am Keulenbergweg würde damit 28 Jahre lang ausreichend Platz bieten, hat man berechnet. Um das finanzielle Risiko klein zu halten, haben sich die Stadträte nach langen Diskussionen dazu verständigt, die Fläche an einen Betreiber zu verpachten. Das würde bedeuten, dass die Stadt für die Verpachtung mehr einnehmen könnte, weil der Pachtzins in der Regel höher liegt als für eine rein forstliche Nutzung, und der Pächter die Verwaltung übernimmt. 99 Jahre beträgt die Pachtzeit. Ein Pächter soll mithilfe einer Ausschreibung gefunden werden, wenn sich der Stadtrat für den Bestattungswald entscheidet und der Rat der Gemeinde Haselbachtal dem Konzept ebenfalls zustimmt. Die Gemeinde soll die Trägerschaft für den Bestattungswald übernehmen.

Die Kamenzer Georg und Evelin Tietzen waren unter den ersten Bürgern, die sich für den Bestattungswald aussprachen. Ihnen ist das Thema sehr wichtig. Und so bündeln sie kurz vor der Entscheidung die Argumente noch einmal in einem offenen Brief an die Stadträte, den sie den Räten kurz vor der Sitzung übergeben wollen und der der SZ vorliegt. „Sehr geehrte Stadträte, stellen Sie sich den Wünschen vieler Bewohner Ihrer Stadt nicht in den Weg. Auch dann nicht, wenn für den einen oder anderen von Ihnen aus ethischen, christlichen, traditionellen, familiären und anderen Gründen eine Waldbestattung nicht infrage kommt“, heißt es darin. „Niemand wird daran gehindert, sich entsprechend seinem Wunsch, auf einem der Friedhöfe in oder um Kamenz bestatten zu lassen.“ Und weiter schreiben sie: „Kamenz ist als Geburtsstadt Lessings bekannt. Sorgen Sie dafür, dass der Name unserer Stadt auch im Zusammenhang mit naturnaher Bestattung mit den Begriffen Toleranz und Aufklärung in Verbindung gebracht wird.“

Kritiker des Konzepts melden sich kurz vor der Entscheidung allerdings auch zu Wort. Der Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde in Kamenz hat erst vor wenigen Tagen deutlich gemacht, dass er das Konzept aus verschiedenen Gründen kritisch sieht (SZ berichtete). Ein Argument ist dabei unter anderem, dass eine gut erreichbare, geschützte Grabstelle für den Trauerprozess sehr hilfreich ist. Der Coseler Heimathistoriker Herbert Schlicksupp hat seine Meinung ebenfalls zu Papier gebracht. Er hat in der Vergangenheit Grabsteine auf Friedhöfen abfotografiert. „Wer war nicht schon auf historischen Friedhöfen und hat die Grabmale und Gruften bewundert. Welche Hochachtung und Liebe gegenüber den Verstorbenen wird damit zum Ausdruck gebracht“, steht im Vorwort der entsprechenden Broschüre. Bestattungswälder und anonyme Bestattung sieht er kritisch. Der Stadtrat steht vor der Wahl.

Stadtrat am Mittwoch im Ratssaal, Beginn ist 17.30 Uhr.

