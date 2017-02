Kamenz Can Dance wird Vizemeister Der diesjährige DDP-Cup hielt vor allem für die jüngeren Tänzer eine Überraschung bereit.

Waren sehr erfolgreich in Dresden: Die R-Trix von Kamenz Can Dance in der Kategorie Kids-Cup. Mit 76 von 100 Punkten holten sie sich den 2. Platz. Im Bereich Synchronität waren die Kids Spitzenreiter. © Rocci Klein

Ostdeutschlands größter Hip-Hop-Tanzwettbewerb, der DDP-Cup, fand jetzt zum 17. Mal statt. Seinen Ursprung hat er in Hoyerswerda, damals noch mit 260 Tänzern. In diesem Jahr wurden alle Rekorde getoppt: 2 500 Zuschauer sahen in der Messehalle Dresden etwa 890 Tänzer aus 23 Städten – unter anderem Berlin, Rostock, Mit dabei: 40 Mitglieder von Kamenz Can Dance. Unter der Leitung von Mario Steinmetz starteten die R-Trix in der Kategorie Kids-Cup und die M&Ms in der Königsklasse des Wettbewerbs, den Hip-Hop Adults. Bereits früh am Morgen traf man sich in der Volkshochschule, um noch einmal zu proben. Gemeinsam ging es dann mit viel Aufregung im Gepäck nach Dresden. Auch eine große Anzahl an Fans und Eltern machten sich Richtung Messegelände auf. Kurz nach 15 Uhr ging es los. Dörte Manuela Freitag, Projektleiterin sowie Gründerin des DDP-Cups, eröffnete gemeinsam mit Moderator Peter Dyroff und Sänger Michael Heinemann die Show. „Die Konkurrenz ist heute stark, die Vorbereitungen waren sehr anstrengend und wir hoffen, dass wir die Jury mit unseren neuen Shows begeistern können“, sagte Steinmetz kurz vor dem Auftritt seiner Gruppe R-Trix.

Ein irrer Auftritt

Diese startete als achte und letzte Gruppe in den Kids-Cup. Die Spannung im Publikum stieg und die Kleinen lieferten einen irren Auftritt ab. Die fünfköpfige Jury, die mit mehrmaligen Weltmeistern, Choreographen und Größen aus der Tanzszene bestückt war, bewertete neben der tänzerischen Leistung auch Synchronität, Schritte und Bewegung, die musikalische Untermalung des Auftritts sowie Effekte, Ausstrahlung und Styling. Im Bereich Synchronität waren die Kamenzer Kids sogar Spitzenreiter. Am Ende fehlten nur 3,8 Punkte, um die totale Sensation zu schaffen. Doch der Jubel unter den Kindern, Fans und Eltern war riesig, als die Gruppe R-Trix aus Kamenz auf Platz 2 kam – mit 76 von 100 Punkten. Auch Mario Steinmetz war sehr zufrieden: „Ich wollte auf das Treppchen, und dass das am Ende sogar klappte, fand ich sehr genial.“ Sehr schwer wurde es dann für die Größeren, die M&Ms, in der Kategorie Hip-Hop Adults. Die größte und stärkste Kategorie an dem Abend mit 21 Teams wurde von den Kamenzern eröffnet, was sich am Ende leider als nicht sehr vorteilhaft herausstellte. Die Halle tobte beim Auftritt des amtierenden Ostdeutschen Hip-Hop Meister der Kategorie Teens 2. Starke Tanzeinlagen und eine großartige Synchronität bei so vielen Tänzerinnen – das kam an beim Publikum. Der größte Nachteil war, dass die Jury noch keinen anderen Auftritt mit diesem vergleichen konnte. So wurde der starke Auftritt der M&Ms nicht belohnt. Spät in der Nacht die Enttäuschung: Nur Platz 11!

Trainer Mario Steinmetz war trotzdem sehr stolz auf seine Mädels und Jungs: „Hier ging heute das A und O der ostdeutschen Hip-Hop Szene an den Start, da hatten wir es echt nicht einfach. Erst recht nicht als Starterteam in dieser Kategorie.“ Für die Tänzer von Kamenz Can Dance gibt es nun kein Ausruhen. Weitere Wettkämpfe stehen an, unter anderem die ostdeutsche Meisterschaft in Leipzig, die Thüringer Meisterschaft in Erfurt oder die Berliner Street Dance Meisterschaft. Auch der Auftritt bei der WIR Messe sowie die Vorstellungen im Stadttheater nahen mit großen Schritten. Der DDP-Cup ist Premiere der neuen Shows und gleichzeitig die Saisoneröffnung für die vielen Auftritte.

