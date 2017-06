Kamenz can Dance erfolgreich Zwei Formationen des Kamenzer Tanzprojektes schafften es bei den Ostdeutschen Hip-Hop-Meisterschaften aufs Siegertreppchen.

Team „R-Trix“ von Kamenz can Dance überzeugte in Leipzig. Wie auch die Älteren von Team „X“. © privat/Steinmetz

Das hat reingehauen: Kamenz can Dance punktete wieder bei den Ostdeutschen Hip-Hop Meisterschaften der DTHO in Leipzig. Gleich zwei Formationen räumten vor Ort vordere Plätze ab. Die Begeisterung war entsprechend groß. Das Veranstaltungshaus Auensee bebte unter dem Kreisch-Alarm. Über 550 Tänzerinnen und Tänzer traten dort gegeneinander an. Team „R-Trix“ trat erstmals in der Kategorie Junioren I an und holte sich gleich den 2. Platz. „Im letzten Jahre tanzten sie noch im Kids Cup, wurden dort mit einem 1. Platz belohnt. Und nun sofort der Einstieg in die Masterklasse der nächsten Kategorie und dazu auch noch so ein fantastisches Ergebnis. Das hätten wir nicht erwartet“, so Trainer Mario Steinmetz stolz. Den Sprung in die Kategorie der Älteren bezahlen die meisten erst einmal mit ausgiebig „Lehrgeld“. Nicht so die Kamenzer.

Auch bei den Junioren II setzten sich die Lessingstädter mit Team „KcD X“ bravourös durch und sicherten sich ebenfalls den 2. Platz in der Masterklasse. (if)

