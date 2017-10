Kamenz braucht dringend Punkte Bischofswerda hat Sonnabend die sieglosen Merseburger zu Gast. Einheit empfängt Jena.

© Uwe Soeder

Am 10. Spieltag der Fußball-Oberliga steht für Spitzenreiter Bischofswerdaer FV das fünfte Heimspiel an. Nach vier Siegen sind die Schiebocker auch gegen den noch sieglosen Staffel-Vorletzten SV Merseburg klarer Favorit. Drei Remis und sechs Niederlagen stehen für die Gäste bisher zu Buche. Anpfiff ist am Sonnabend um 14 Uhr auf dem La Ola-Bolzplatz (Kunstrasenplatz Dietrich-Bonhoeffer-Straße), da der Rasenplatz in der Volksbank Arena wetterbedingt nicht bespielbar ist. In der Vorsaison setzte sich der BFV zu Hause mit 5:0 durch, verlor aber in Merseburg 1:3.

Bereits am 31. Oktober steht dann das Achtelfinalspiel um den Landespokal beim Liga-Kontrahenten in Eilenburg an. BFV-Trainer Erik Schmidt wird personell sicher rotieren lassen. Auch wenn der Fokus auf der Meisterschaft liegt, dürfte die Pokalpartie zu einem Prestigeduell werden. Das Unentschieden vor einer Woche im Punktspiel „nach der bisher besten Auswärtsleistung“ liegt Schmidt immer noch schwer im Magen. „Wir waren klar überlegen und haben zwei Zähler verschenkt.“ Nutznießer war Verfolger VFC Plauen, der mittlerweile einen Fünf-Punkte-Rückstand wettgemacht und zum BFV aufgeschlossen hat.

Sorgen ganz anderer Art hat Frank Rietschel, Trainer der Kamenzer, die derzeit auf einem Abstiegsplatz notiert sind. Seit dem ersten Spieltag hat der Fünftliga-Neuling keine Begegnung gewonnen (zwei Remis, sechs Niederlagen). Zuletzt reichten auch zwei Auswärtstreffer in Sandersdorf nicht zu einem Punktgewinn (2:3). Die Aussage „gut gespielt, aber nichts geholt“ musste Rietschel in dieser Saison leider schon zu oft tätigen. „Es haben aber auch einige Spieler mit dem schnelleren und körperbetonteren Spiel in der Oberliga ihre Schwierigkeiten“, sagt der Coach. Am Sonnabend erwartet Einheit den SV Schott Jena (10.), der sechs Punkte mehr hat.

Der Anpfiff im Stadion der Jugend ertönt 14 Uhr. Um den Anschluss zum Mittelfeld nicht zu verlieren, muss gegen die Thüringer gepunktet werden. Personell sieht es nicht rosig aus, denn neben den verletzten Spielern Florian Wagner, Sebastian Heine und Jan Charuza fällt Alexander Schidun wegen einer Gelbsperre aus. (js)

