Kamenz blüht wieder auf Die Stadtgärtner waren allerorts fleißig. 55000 Stiefmütterchen kamen bereits in die Beete.

Wie hier am Bönischplatz in Kamenz wurden in den letzten Tagen tolle Blumenarrangements gepflanzt. Die Mitarbeiter der KDK waren fleißig. © René Plaul

Da sind sie wieder in der Lessingstadt zu sehen – Tausende Stiefmütterchen in unterschiedlichen Farben. Auch wenn der Frühling ein bisschen auf sich warten lässt, ist mittlerweile klar: Es geht vorwärts! Und die Stadtväter lassen sich den Start in den Lenz wieder einiges kosten. Bisher wurden 5500 Stiefmütterchen im gesamten Stadtgebiet gepflanzt. Dem folgen fast 300 Stiefmütterchen an der Feierhalle am Hutberg. Reichlich 1900 Euro werden in den Blütenrausch investiert. Noch müssen die Stiefmütterchen etwas wachsen, um zu voller Blüte zu gelangen. Ende Mai folgt schon die Sommerbepflanzung. (if)

