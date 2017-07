Kamenz bezwingt Großenhain Bischofswerda unterliegt dem Nord-Oberligisten Zehlendorf. Der SV Einheit siegt souverän auf der Jahnkampfbahn.

Der Kamenzer Eric Ranninger (rechts) mit vollem Einsatz gegen den Großenhainer Kapitän Sylvio Schwitzky. © Kerstin Pravemann

Fußball-Oberliga. Eine Woche vor dem Punktspielstart in der Fußball-Oberliga testeten der Bischofswerdaer FV und der SV Einheit Kamenz mit unterschiedlichem Erfolg. Während die Lessingstädter beim Landesliga-Aufsteiger in Großenhain mit 6:2 (4:0) gewannen, unterlagen die Schiebocker beim FC Hertha 03 Zehlendorf mit 1:2 (0:1). Für die beiden letztgenannten Teams ein interessantes Kräftemessen, denn der BFV war in der Vorsaison in der Süd-Staffel auf Platz drei eingekommen, während die Berliner in der Nord-Staffel Vierter in der Endabrechnung wurden.

Rici Bokake-Befonga brachte die Zehlendorfer in Führung (37.), Tommy Klotke glich nach 58 Minuten aus. Schließlich nutzten die Herthaner einen Strafstoß zum Siegtor durch Sebastian Huke (76.). Beim FC Grimma hatten die Bischofswerdaer zuvor mit 5:1 (1:1) gewonnen. Der Landesligadritte der Vorsaison war durch Christoph Jackisch früh in Führung gegangen (8.), kurz vor der Pause glich Sandro Schulze für die Schiebocker aus (40.). Nach dem Wechsel dominierten die Gäste. Torjäger Frank Zille (47., 66.) sowie Marcel Hänsel (62.) und ein namentlich nicht genannter Testspieler (78.) sorgten für den deutlichen Erfolg.

Auch wenige Tage vor dem ersten Punktspiel beim Oberliga-Aufsteiger VfB 1921 Krieschow ist die Kaderplanung beim BFV noch nicht abgeschlossen. „Wir suchen noch ein, zwei Verstärkungen, die aber vom Alter her und auch von der finanziellen Seite in unser System passen müssen“, sagt Präsident Jürgen Neumann. „Aber auch wenn wir nicht mehr fündig werden, verfallen wir nicht in Panik und tätigen keine Notkäufe. Wir denken, wir haben einen starken Kader, der auch gut eingespielt ist.“

In Großenhain führten die Kamenzer schon nach sieben Minuten, weil Thomas Löffler ein Eigentor unterlaufen war. „Uns fehlte der halbe Kader, die Umstellungen im Team machten sich speziell beim Abwehrverhalten bemerkbar“, resümierte Alexander Gleis, Geschäftsführer und Co-Trainer des GFV. Zudem kamen die Röderstädter mit dem konsequenten Pressingspiel der Kamenzer nicht zurecht.

So führte der SV Einheit zur Pause bereits mit 4:0. Stefan Höer (10.), Johann Wölk (20.) und Martin Sobe (33.) trafen ins Schwarze. Sobe humpelte kurz darauf mit einer leichten Oberschenkelzerrung vom Feld, nachdem er zuvor recht akrobatisch versucht hatte, einen langen Ball noch vor der Seitenauslinie zu erreichen. Für ihn kam ein tschechischer Probespieler auf den Platz, dessen Name beim Testspiel nicht auf der Kaderliste stand und beim SV Einheit noch geheim gehalten wird.

Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Eric Prentki auf 5:0 (47.) und man musste um die Großenhainer, denen auf der Jahnkampfbahn ein Debakel drohte, nun ziemlich besorgt sein. Der Oberligist zügelte nun aber das Tempo und ließ die Platzherren wieder ins Spiel kommen. Konstantin Hänsel (69.) und Martin Brunzel (72.) verkürzten auf 2:5.

Kevin Jähnig hatte schließlich sogar den dritten Treffer auf dem Spann, aber sein Abschluss war zu schwach. Die Kamenzer demonstrierten ihre spielerische Klasse noch einmal in der 87. Minute, als ein lehrbuchreifer Konterzug durch Patrick Wocko mit dem 6:2 abgeschlossen wurde. Einheit-Coach Frank Rietschel wirkte trotz des klaren Erfolgs etwas angefressen: „Nach dem 5:0 wollte jeder Spieler noch eine Schleife um seine Aktion machen. So etwas ärgert mich, erst recht diese Gegentore. So etwas können wir uns in der Oberliga nicht erlauben.“

Einheit will Tschechen-Stürmer

In dieser Woche soll noch ein tschechischer Stürmer unter Vertrag genommen werden, der sich bereits bei zwei Testspielen gut in Szene setzte. „Bei vier Positionen bin ich mir noch nicht ganz sicher“, antwortet Rietschel auf die Frage, ob er seine Startelf für das erste Punktspiel zu Hause gegen den FC Carl Zeiss Jena II am 6. August schon im Kopf hat. Beim Testspiel am Dienstagabend in Großpostwitz (18.30 Uhr) gegen den SV Oberland Spree erhofft sich der Kamenzer Trainer „noch ein paar entscheidende Fingerzeige“.

zur Startseite