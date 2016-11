Kamenz auswärts Favorit Der Spitzenreiter gastiert beim VfB Zwenkau. Am Mittwoch war der Platz allerdings unbespielbar.

Traf zuletzt beim 4:0-Heimsieg gegen Lößnitz für Kamenz ins Schwarze: Franz Häfner (links). © Christian Kluge

Fußball-Landesliga. In der Fußball-Landesliga wurden am Mittwoch zwei Nachholepartien ausgetragen. Dabei kam der Tabellenfünfte BSG Stahl Riesa zu Hause gegen den VfB Empor Glauchau nicht über ein 3:3 (0:1) hinaus.

Die Lessingstädter gastieren am Sonnabend ab 14 Uhr beim VfB Zwenkau und reisen als klarer Favorit an. Nach zuletzt sieben Siegen infolge und 24:2 Toren schwimmen die Schützlinge von Trainer Frank Rietschel auf einer Erfolgswelle. Doch genau dort liegt aber auch eine gewisse Gefahr: „Wir müssen die Konzentration hochhalten, gerade in Spielen, in die wir als vermeintlicher Favorit gehen“, sagt Rietschel. Eminent wichtig ist daher die qualitativ gute Breite des Kaders. „Wir können auch mal zwei, drei Leistungsträger pausieren lassen, ohne dass wir einen Niveauabfall innerhalb des Teams registrieren“, so der Einheit-Coach.

„Wir sind auf den aktuellen Tabellenplatz und die sportliche Leistung unserer Männer sehr stolz“, sagt Präsident Thorsten Edelmann. „Es zeigt sich hier, dass unsere Erwartungen, die wir Anfang der Saison mit dem Zusammenstellen des Kaders hatten, bis heute aufgehen. Uns war es wichtig, die Mannschaft qualitativ in allen Bereichen zu verbessern und gleichzeitig den jungen Spielern die Möglichkeit bieten, sich in der Landesliga zu etablieren und weiterzuentwickeln.“

Abzuwarten bleibt allerdings, ob überhaupt gespielt werden kann. Die Mittwoch angesetzte Nachholpartie gegen den FC Grimma (3.) war wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. (js)

