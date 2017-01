Kamelienkalender zu haben Die Kamelien blühen wieder – und Bilder davon gibt es jetzt fürs ganze Jahr.

Im Gewächshaus am Königsbrücker Schloss blühen die ersten Kamelien. © Jirka Hofmann

Es gibt wieder einen neuen Kamelienkalender mit ausgesuchten Motiven der Königsbrücker Blüten. „Zur Unterstützung der Kamelienpflege haben sich dankenswerterweise wieder viele Firmen und die Königsbrück-Information engagiert und an den Produktionskosten beteiligt, sodass die kompletten Einnahmen aus dem Verkauf des Kalenders der Pflege und Erhaltung der Königsbrücker Kamelien zugute kommen können“, sagt Andreas Forker vom gleichnamigen Königsbrücker Mediaservice. Das Unternehmen gibt den Kalender heraus und stellt ihn dem Heimatverein zum Verkauf zur Verfügung. Der Kalender ist ab sofort in der Königsbrück-Information und bei Lotto Böhme am Markt erhältlich. Zudem kann er ab Sonntag im Kamelienhaus am Schloss gekauft werden. (SZ)

