Kamelienhaus in den Startlöchern Die blühenden Bäume im Blindengarten in Radeberg brauchen mehr Platz.

Blick in den Blindengarten in Radeberg. © Thorsten Eckert

Radeberg. Das Ziel steht, möglichst schon im März sollen die Vorbereitungen für den geplanten Neubau eines Kamelienhauses im Botanischen Blindengarten an der Pillnitzer Straße in Radeberg starten. Die Kamelien, die derzeit wieder Besucher ins Dufthaus des Gartens locken, brauchen mehr Platz. Deshalb plant der Taubblindendienst als Betreiber der Einrichtung schon länger einen Neubau. Kommenden Dienstag wird sich der Technische Ausschuss des Radeberger Stadtrats mit dem Thema befassen; wird dazu wohl auch den zuvor notwendigen Abriss eines Bungalows beschließen. Auch, dass für den Bau des neuen Kamelienhauses einige Quadratmeter Fläche mehr versiegelt werden als eigentlich auf dem Areal erlaubt, dürfte der Ausschuss wohl bestätigen. Als Ausgleich werden an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet Bäume gepflanzt, heißt es in der Beschlussvorlage.

Die Kamelien sind derzeit mittwochs und sonnabends ab 14 Uhr zu sehen. (SZ/JF)

