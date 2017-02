Kamelienhaus hat jetzt auch Tipps Die Blüten locken jeden Winter Tausende Besucher nach Königsbrück. Der Heimatverein will das nun geschickt nutzen.

Die neuen Tafeln am Kamelienhaus in Königsbrück erläutern die Geschichte der Kamelien und geben Tipps. Gestalter Tilo Kaiser (r.) hat sie entworfen. © René Plaul

Die großen Kamelien blühen über und über. Die Staudenkamelien haben ebenfalls schon Blüten angesetzt. Und die Duftkamelien im Topf direkt neben dem Eingang blühen sowieso. Das Königsbrücker Kamelienhaus steckt mitten in der Blütesaison. 1800 Menschen wollten die Kamelien allein in diesem Jahr schon sehen. Der Heimatverein will dieses Potenzial nun auch für die restliche Zeit des Jahres nutzen und hat sich etwas ausgedacht.

Der Verein hat Tafeln entwickelt, die die Besonderheit der Kamelien aufgreifen und Tipps für Ausflüge in die Region bieten. Vereinsvorsitzender Peter Sonntag trägt die Idee schon länger mit sich herum. „Wir bewerben die Stadt Königsbrück und sagen den Leuten, was sie auch außerhalb der Kamelienblütezeit in der Region unternehmen können“, sagt er. „Etwas Besseres gibt es doch nicht.“

Die Tafeln stellen so zum Beispiel die Modellbauer vor, die ihre Werke im alten Garnisionshaus in Königsbrück zeigen. Sie verweisen auf das Naturschutzgebiet vor der Tür von Königsbrück und die vielfältigen Möglichkeiten, die sich dort bieten. Das Armenhaus, das Freibad, der Scheibische Berg und die Töpferei Frommhold spielen eine Rolle. Der Biberpfad um den Freundschaftssee wird gezeigt, auf die Strecken für Radwanderungen wird verwiesen und auch auf die schönen Flecken im nahen Tiefental. „Die Stadt Königsbrück kann die Tafeln auch verwenden, wenn sie sich mal irgendwo vorstellen möchte“, sagt Peter Sonntag. Die vier Glasplatten können nämlich abgenommen werden und werden in den Zeiten, in denen das Gewächshaus nicht offen ist, auch reingeräumt.

Der Gestalter Tilo Kaiser hat etwas getüftelt, um auch die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Der Heimatverein arbeitete schon einige Male mit dessen Werbeagentur Kaiser Werbung Laußnitz zusammen. Tilo Kaiser entwarf auch die neuen Begrüßungsschilder an den Ortseingangsschildern von Königsbrück. Fünf oder sechs Mal grüßen dort die Blüten von drei rosa Kamelien, die auch im Gewächshaus zu sehen sind. Dazu kommen neue Hinweisschilder, die den etwas komplizierten Weg zum Schloss und dann auf dem Schlossgelände zum Gewächshaus weisen.

Der Heimatverein hat Fördergeld für die Gestaltung und die Herstellung aller Tafeln bekommen. 4 000 Euro gab die Landesdirektion Chemnitz dazu, dieselbe Summe steuerte der Heimatverein bei. Die Kameliengruppe des Vereins kümmert sich schon seit vielen Jahren um die Kamelien in dem Gewächshaus am Königsbrücker Schloss. Sie pflegen die Pflanzen das Jahr über, verschneiden sie, gießen sie und achten auf Auffälligkeiten. In der Blütezeit der Kamelien, die von Januar bis Ostern reicht, öffnen sie dann auch das Haus für Besucher. Dann verkaufen die Mitglieder des Vereins auch Originalableger der alten Kamelien und kleine Kamelien, die sie aus einer Großgärtnerei in Coswig beziehen.

Die Originalableger sind besonders gefragt. Sie stammen von den drei ältesten Kamelien, die Schneeweißchen und Rosenrot genannt werden. Sie sollen rund 190 Jahre alt sein und stellen damit die ältesten, zusammenstehenden Kamelien nördlich der Alpen dar. Sie werden mit Spalier- und Staudenkamelien gezeigt, die in den vergangenen Jahren dazu kamen.

Das Kamelienhaus öffnet wieder am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr am Schloss. Der Eintritt ist frei.

