Kamelien-Saison startet früher Im Dufthaus des Botanischen Blindengartens in Radeberg laufen die Vorbereitungen. Und eine Neuerung ist geplant.

So üppig blühen die Kamelien im Botanischen Blindengarten in Radeberg. Übrigens diesmal vier Wochen früher als sonst. © Taubblindendienst

Die farbenprächtig blühenden Kamelien im Gewächshaus des Botanischen Blindengartens gehören zum Winter in Radeberg, wie das Bier zur Bierstadt gehört. Und so laufen derzeit auf dem Areal des Taubblindendienstes an der Pillnitzer Straße die Vorbereitungen für die diesjährige Kameliensaison auf Hochtouren.

Das Gewächshaus wird damit wieder zum „Dufthaus“, denn die Kamelien blühen nicht „nur“, sondern duften auch wunderbar. Ab dem 18. Januar ist das Haus im Botanischen Blindengarten dann wieder mittwochs und sonnabends in der Zeit von 13 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Das ist übrigens vier Wochen früher als in den Jahren zuvor. „Wie lange die Blütezeit andauern wird, kann noch nicht gesagt werden“, so Elke Kaube vom Taubblindendienst.

Zudem ist eine Neuerung geplant. „Zurzeit sind wir noch dabei, unsere neue Küche im Spatzenhof einzurichten – hier soll in Zukunft die Imbissversorgung für die Besucher stattfinden“, beschreibt Elke Kaube. Allerdings sind die Arbeiten noch nicht ganz abgeschlossen, so dass es im Moment noch keine Versorgung während der Öffnungszeiten gibt, bittet der Taubblindendienst um Verständnis und noch ein wenig Geduld.

Für Besuchergruppen können Termine für den Besuch der Kamelien im Botanischen Blindengarten vereinbart werden: Telefon 03528 43970.

