Kamelien in Kalamitäten Die großen Königsbrücker Zierpflanzen sollen 190 Jahre alt sein. Ein Kamenzer meldet jetzt Zweifel an.

Die Kamelien Rosenrot (Altheaeflora) und Schneeweißchen (Alba Plena) sind die Vorbilder für die beiden rot und weiß gekleideten Königsbrücker Kameliendamen Sophia und Caprice. Über das Alter der großen Kamelien wird nun diskutiert. © Rene Plaul

Die Saison ist noch nicht vorbei. Jeden Sonntag reisen Besucher aus der ganzen Region ins Schlossgewächshaus von Königsbrück, um die Kamelien zu sehen. Eine der Hauptattraktionen sind dabei sicher die drei ältesten Kamelien. Die zwei weißen Alba Plena und die rote Althaeflora, die volkstümlich Schneeweißchen und Rosenrot genannt werden, sind die ältesten Blütenbäume im Gewächshaus. Die Mitglieder des Heimatvereins Königsbrück schätzen, dass sie rund 190 Jahre alt sein könnten. Das würde sie zu den ältesten, zusammenstehenden Kamelien nördlich der Alpen machen. Die Mitglieder des Vereins pflegen die Pflanzen und öffnen das Gewächshaus in der Blütezeit jeden Sonntag.

Der Kamenzer Kreisgärtnermeister meldet jetzt aber Zweifel an dem Alter der großen Kamelienbäume an. „Die Kamelien sind alt“, sagt Rainer Ludwig nach einem Besuch im Schlossgewächshaus. „190 Jahre sind aber ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich vermute ein Alter von 90 bis 95 Jahren.“ Der Gartenexperte führt die Schlussfolgerung auf seine eigenen Beobachtungen und die Aussage eines ehemaligen Gärtnermeisters aus Kamenz zurück.

Vergleich mit anderen Kamelien

Paul Neumann führte einst eine Gärtnerei in der Lessingstadt. Dieser Gärtner erzählte dem Kreisgärtnermeister schon vor Jahrzehnten, dass er einst Kamelien nach Königsbrück geliefert habe. Rainer Ludwig vermutet, dass die Kamelien damals in den 30er-Jahren neu gepflanzt wurden, weil sie vorher im Frostwinter 1929 eingegangen waren. „In dem Winter sind selbst große Kirschbäume erfroren“, sagt der 74-Jährige.

Er vergleicht die drei Kamelien in Königsbrück mit anderen Kamelienstandorten. Die Pillnitzer Kamelie ist zum Beispiel älter als 200 Jahre und wäre damit nur etwas älter als die Königsbrücker Exemplare, die Krone ist aber ausladender. Die Roßweiner Kamelie, die ebenfalls weit über 200 Jahre alt sein soll, hat einen Stammumfang von 70 Zentimetern. Diese Kamelie ist eine Alba Plena und gehört damit zur selben Art wie die Königsbrücker Schneeweißchen. Die Kamelien in Königsbrück können im Stammumfang aber mit der Roßweiner nicht mithalten, sagt der Gärtner.

Der Königsbrücker Heimatverein hat sich intensiv mit den Hinweisen von Rainer Ludwig auseinandergesetzt. Er hat den Gartenbauexperten zu einem Treffen nach Königsbrück eingeladen. „Wir haben Herrn Ludwig als einen sehr erfahrenen Gartenbaumeister kennengelernt und schätzen seine zweifelsfrei hohen Verdienste überaus. Bei den Kamelien verlassen wir uns allerdings auf das Wissen der Fachleute, da Kamelien bekanntlich eigene Besonderheiten aufweisen“, sagt der Vereinschef Peter Sonntag.

Es gibt ein Sachgutachten

Der Heimatverein geht nach Abwägen der Argumente weiter davon aus, dass die Kamelien deutlich älter sein müssen als 90 bis 95 Jahre. Er stützt das auf ein Botanisches Sachgutachten der Kamelien-Experten Marion und Matthias Riedel von den Botanischen Sammlungen Zuschendorf aus dem Jahr 1995. Die Fachleute räumen in dem Gutachten ein, dass das genaue Alter schwer zu schätzen ist, weil Kamelien sehr unterschiedlich wachsen. „Der Vergleich mit unserer Sammlung lässt aber die Schätzung zu, dass es sich um weit ältere als 100-jährige Pflanzen handelt“, heißt es darin. Das würde bedeuten, dass die Pflanzen spätestens um 1895 nach Königsbrück kamen. Der Heimatverein kann sich das aber schwer vorstellen, weil damals der Nähmaschinenfabrikant Bruno Naumann das Schloss und die Standesherrschaft gerade erst übernommen hatte. Die Vorbesitzer, die Grafen von Wilding, sollen das Schloss heruntergewirtschaftet haben. Die Naumanns mussten das Schloss deshalb mehrere Jahre lang aufwendig herrichten lassen. Es fällt dem Heimatverein daher schwer zu glauben, dass in dieser Bauzeit gerade Kamelien angeschafft wurden. Er führt seine Schätzung der 190 Jahre auf die erste Erwähnung des Kamelienhauses in der Kirchenchronik von 1846 zurück. Die Pflanzen müssen damals schon groß gewesen sein, sonst hätten sie kein eigenes Kamelienhaus benötigt.

Ein Beweis, dass auch die Kamelienpflanzen so alt sind, ist das nicht. Peter Sonntag hat aber eine Reihe von Hinweisen zusammengetragen, die zeigen, dass die Kamelien 1929 keineswegs erfroren sind. So erzählten Zeugen, dass sie in den 30er- und in den 50er-Jahren große, blühende Bäume im Gewächshaus gesehen haben. Ende der 40er Jahre wurden die Kamelien geschützt, als das Gewächshaus mit Bauschutt aufgefüllt wurde. „Das wäre bei einem Alter von über 15 Jahren keinesfalls zu verzeichnen gewesen“, sagt Sonntag.

Der Umfang des Stamms ist auch kein Argument für der Heimatvereinschef. Die rote Kamelie Althaeflora sei sehr selten. Wie sie wächst und welchen Stammumfang sie über die Jahre ausbildet, sei daher nicht bekannt. Die beiden weißen Kamelien hatten einmal Hauptstämme. Die wurden irgendwann gekappt, was man noch am Fuß der Bäume erkennen kann. Die Triebe, die jetzt blühen, sind nur Seitentriebe. „Die Relikte der Urstämme deuten eigentlich zweifelsfrei auf ein sehr hohes Alter der Bäume hin“, sagt Peter Sonntag.

Schriftlicher Nachweis fehlt

Er kann sich zudem nicht vorstellen, dass der Schlossgärtner neue Kamelien ausgerechnet wieder an die Wand des Gewächshauses gepflanzt haben soll. Der Standort ist äußerst ungünstig. Die Kronen können sich so nicht so ausbilden, wie zum Beispiel bei den Exemplaren in Pillnitz und in Roßwein. Eine Wurzel der roten Althaeflora ist vermutlich auch ins Gründungswerk des Gewächshauses gewachsen. Das war ein Grund, weshalb die Kamelien in den 90er-Jahren nicht nach Zuschendorf versetzt wurden. Der Heimatverein geht deshalb weiter davon aus, dass die Kamelien 190 Jahre alt sein könnten. „Seitens der Fachwelt wurde diese Ableitung anerkannt“, sagt Peter Sonntag. „Allerdings natürlich mit dem Hinweis darauf, dass ein schriftlicher Nachweis bislang fehlt.“

Die Kamelien sind in dieser Saison noch am Sonntag und am Ostersonntag zwischen 10 und 17 Uhr zu sehen.

