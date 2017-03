Kamelhengst im Zoo geboren

Der Nachwuchsreigen im Zoo hält an. Am Montag kam Zoran zur Welt, ein zweihöckriges Kamel. Der Hengst ist bereits das fünfte Jungtier der Trampeltierstute Inka, teilte Direktor Karl-Heinz Ukena am Mittwoch mit. Seinen Namen erhielt Zoran in der Tradition des Dresdner Zoos, Neugeborene in einem Jahr mit dem gleichen Anfangsbuchstaben zu bezeichnen. 2016 war das „W“ dran, das „X“ und „Y“ wurden übersprungen, weil es zu wenige Namen damit gibt, 2017 folgt nun also das „Z“.

Um eine stabile Mutter-Kind-Beziehung aufzubauen, waren Zoran und Inka in den ersten Tagen in einem abgesperrten, beruhigten Bereich im Stall untergebracht. An diesem Donnerstag sollen sie nun wieder in ihre Herde integriert werden. Die große Frage ist dabei, wie reagiert die voriges Jahr geborene Wahida auf ihren Halbbruder? Denn beide haben zwar denselben Vater, Samuel, ihre Mütter sind aber zwei unterschiedliche Stuten. Zur Herde der Kamele, die ursprünglich in Zentralasien beheimat sind, gehört eine weitere Stute. (SZ/lk)

zur Startseite