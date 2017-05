Kamele spazieren durch Pulsnitz

21-Jährigen mit Flasche verletzt Bischofswerda. Ein Streit ist am Freitag, kurz vor Mitternacht auf dem Bischofswerdaer Bahnhofsvorplatz eskaliert. Dabei schlug ein 19-Jähriger einem 21-Jährigen eine Flasche aus Glas auf den Kopf und verursachte so schwere Schnittverletzungen. Der Geschlagene wurde in eine Klinik nach Dresden gebracht. Den 19-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zwei Einbrüche in Gottschdorf Gottschdorf. Zwei Einbrüche haben sich in der Nacht zu Freitag im Neukircher Ortsteil Gottschdorf ereignet. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude einer Agrargenossenschaft verschafft, 70 Euro Bargeld gestohlen und dazu noch 100 Euro Bargeld gestohlen. Und bei einem Einbruch in die Kegelhalle der dortigen Jugend- und Begegnungsstätte verschwand eine Kassette mit 40 Euro. Der Schaden wird auf 110 Euro geschätzt.

Einbruch in Supermarkt Königsbrück. Die Bäckerei- und die Fleischereifiliale in einem Supermarkt am Königsbrücker Birkenweg sind in der Nacht zum Sonnabend Ziel von Einbrechern gewesen. Dabei machten die Täter 2.200 Euro Beute. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Spielautomaten geknackt Radeberg. Drei Spielautomaten sind in einer Gaststätte in der Radeberger Otto-Uhlig-Straße aufgebrochen worden. Die Täter drangen auf noch unbekannte Weise in das Lokal ein und stahlen 920 Euro aus den Geräten. Unbekannt ist auch der genaue Tatzeitpunkt, er liegt zwischen dem 11. und dem 20. Mai. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Betrunken gefahren und Unfall gebaut Sohland. Einen am Straßenrand abgestellten Audi hat in der Nacht zu Sonntag ein 28-Jähriger auf der B 98 gestreift. Er war ebenfalls in einem Audi zwischen Pilzdörfel und Wehrsdorf unterwegs – und das, obwohl er vorher Alkohol getrunken hatte. Der Alkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. An beiden Fahrzeugen ist erheblicher Schaden entstanden.

Baustellenrandalierer erwischt Kamenz. Fünf Männer haben in der Nacht zu Sonnabend in Kamenz, Am Damm, auf einer Baustelle randaliert und Baustelleneinrichtungen beschädigt. Dabei wurden sie beobachtet, ein Zeuge rief die Polizei. Die Beamten entdeckten die mutmaßlichen Täter im Alter von 28 bis 40 Jahren in der Nähe und fanden bei ihnen auch mitgenommene Signallampen. Gegen sie wird jetzt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl ermittelt.