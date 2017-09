Kamele grasen in Ullersdorf Der Zirkus Renz spielt am Wochenende im Radeberger Ortsteil.

Die Zirkus-Kamele grasen auf einer Wiese in Ullersdorf. © Thorsten Eckert

Exotik am Golfplatz in Ullersdorf: Seit einigen Tagen grasen auf der Wiese gegenüber des Parkplatzes Kamele. Denn hier hat der Zirkus Hermann Renz sein Zelt aufgeschlagen und wird von Freitag bis Sonntag nun kräftig Zirkusluft durch Ullersdorf wehen lassen. Freitag und Sonnabend um 17 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr können sich Zirkusfans auf ein familiäres Programm freuen, verspricht Mercedes Renz (Foto), die fürs Foto Kamelhengst „Schorschi“ spazieren führt. Eine klassische Zirkus-Mischung aus Artistik und Tierdressur, sagt sie. „Wir waren vor Kurzem in Liegau, dort hatten wir eine wunderbare Resonanz – und wir hoffen nun auch in Ullersdorf auf guten Besuch“, sagt sie. Vor vier Jahren war der Zirkus dabei schon einmal hier, „und wir haben richtig gute Erinnerungen“. (szo)

zur Startseite