Kamele bleiben bis zum Ferienstart Der Circus Henry weitet seinen Aufenthalt in Zeithain aus. Besucher können auch unangekündigt vorbeischauen.

Mongolische Steppen-Kamele sind im Circus Henry in Zeithain zu sehen. © Circus Henry

Das blau-weiße Chapiteau an der B 169 in Zeithain ist nicht zu übersehen – und bleibt nun noch drei Wochen länger stehen. Denn der Circus Henry hat sein Gastspiel verlängert. Nicht nur, weil man sich in Zeithain wohlfühlt, sagt Carmen Frank, Ehefrau des 70-jährigen Zirkusdirektors Georg Frank. „Wir wollten noch bis zum Ferienstart bleiben. So können alle Kinder herkommen, die nicht in den Urlaub fahren“, erzählt Carmen Frank. Deshalb wird es nicht nur an den kommenden Wochenenden zusätzliche Vorstellungen geben. Am ersten Ferientag, 24. Juni, gibt es auch noch besondere Aktionen für Schulkinder, verspricht die Familie Frank, die auf eine über 200 Jahre alte Zirkustradition zurückblicken kann. Im aktuellen Programm treten Familienmitglieder aus drei Generationen als Akrobaten, Clowns, Musiker und Tierlehrer auf.

Die Tierdressuren seien dabei seit jeher ein fester Bestandteil des Zirkus. Dazu gehören zurzeit unter anderem Alpakas, Kamele, Esel, Lamas, Ziegen und Pferde – amerikanische Pintos, ungarische Schecken, Friesen und Shetland-Ponys. „Eine Tierschau ist immer möglich – von früh morgens, wenn die Sonne aufgeht, bis abends, wenn es dunkel wird“, sagt Carmen Frank. Dafür können Besucher auch unangemeldet vorbeischauen.

Das Zirkuszelt steht im Gewerbegebiet an der Teninger Straße in Zeithain. Ursprünglich wollte die Familie Frank nach eigenen Angaben zwar in Riesa gastieren. Weil es dort keinen passenden Platz gab, zog man aber kurzfristig nach Zeithain – und ist mit der Premiere wohl sehr zufrieden. (SZ/ste)

Der Circus Henry bietet an den kommenden Wochenenden – am 17. und 18. Juni, am 24. und 25. Juni sowie am 1. und 2. Juli – zusätzliche Vorstellungen an. Beginn ist jeweils um 17 Uhr.

www.circus-henry.de .

