Kamel auf der Straße bei Zentendorf

Autoradio aus einem Mercedes entwendet Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam die Fahrertür eines Pkw Mercedes geöffnet. Das Fahrzeug stand auf der Friedhofstraße. Aus dem Innenraum wurde das Radio ausgebaut und entwendet. Den vorgefundenen Fahrzeugschein nahmen die Diebe ebenfalls mit. Der Diebstahlschaden wurde mit etwa 100 Euro und der Sachschaden mit etwa 500 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt. (SZ)

Autodiebe scheitern an einem VW Touran Zittau. In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte gewaltsam in einen VW Touran eingedrungen. Bei dem in der Konturstraße abgestellten Fahrzeug wurde das Zündschloss gestochen. Ein Starten des Motors gelang aber nicht Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (SZ)

Opel fährt auf eine Seat auf Weißwasser. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 126 zwischen Weißwasser und Weißkeißel gekommen. Eine 61-jährige Seat-Fahrerin war aus Richtung Weißwasser kommend nach Weißkeißel unterwegs, als sie an der Zufahrt zum Braunstreichweg ihr Fahrzeug abbremste, um nach links in diesen abzubiegen. Der nachfolgende 63-jährige Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Seat auf. Dieser drehte sich auf der Fahrbahn und kam zwischen Straße und Radweg zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 4500 Euro. (SZ)

Einbruch in Wohnhaus in Haide Weißkeißel. Unbekannte haben die Abwesenheit des Eigentümer eines Wohnhauses auf der Dorfstraße im Ortsteil Haide genutzt, und sind auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude eingedrungen. Von dem Schlüsselbrett wurden die Garagen- und Fahrzeugschlüssel entnommen. Damit wurde der in der Garage abgestellte VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen NOL KM 550 entwendet. Der Zeitwert des 12 Jahre alten blauen Fahrzeuges wird auf 3000 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 9- und dem 13. April. (SZ)

Polizei stellt flüchtigen Autofahrer Kodersdorf. Eine Streife der Autobahnpolizei hat am Mittwochmittag auf der Autobahn 4 auf dem Autobahnparkplatz Wiesaer Forst bei Kodersdorf einen in Ungarn zugelassenen VW Bora gestoppt. Das Auto war zwischen Chemnitz und Dresden in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Der 47-jährige Mann am Steuer war sich allerdings keiner Schuld bewusst und gab an, dass einer seiner beiden Insassen zum Unfallzeitpunkt gefahren sei. Die Beamten erhoben die Personalien aller Insassen, dokumentierten die Schäden an dem Volkswagen und forderten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro ein. Anschließend durften die Betroffenen ihre Reise fortsetzen. Die zu dem Unfall ermittelnde Polizeidienststelle wird die Erkenntnisse in ihre Untersuchungen einfließen lassen. (SZ)

Lack an einem Skoda zerkratzt Görlitz. Unbekannte haben am Mittwochnachmittag an der Jauernicker Straße den Lack eines parkenden Skoda beschädigt. Zurück blieb an der Fahrerseite ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zu der Sachbeschädigung. (SZ)

Mazda in Zittau gestohlen Zittau. Vor einem Wohnhaus an der Leipziger Straße in Zittau haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Mazda 6 gestohlen. Der schwarze Pkw mit den amtlichen Kennzeichen ZI-VE 2810 war etwa zwei Jahre alt. Den Verlust bezifferte der Eigentümer mit rund 24000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Mazda wird international gefahndet. (SZ)

In Geschäft in Strahwalde eingebrochen Herrnhut. Mit viel Aufwand sind in der Nacht zum Mittwoch im Herrnhuter Ortsteil Strahwalde Unbekannte an der Löbauer Straße in zwei Geschäfte eingebrochen. Sie setzten die Alarmanlage außer Betrieb und kappten die Stromzufuhr zu dem Objekt. Über eine Hintertür waren sie in eine Fleischerei eingebrochen und durchsuchten die Kassen, stahlen jedoch nichts. Aus einem benachbarten Shop entwendeten sie zwei Halsketten im Wert von etwa 60 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Den Sachschaden bezifferte ein Verantwortlicher mit etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SZ)

Moped in Niederoderwitz gestohlen Oderwitz. In der Nacht zum Mittwoch sind in Niederorderwitz Unbekannte in eine Garage an der Straße am Landwasser eingedrungen. Aus dieser stahlen sie eine Simson S 51. Das grüne Moped war auf das Versicherungskennzeichen 460 BVT angemeldet. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit rund 600 Euro. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Nach der Simson wird gefahndet. (SZ)