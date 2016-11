Kaltes Island statt warmes Barcelona Roulette im Flugplan: Wieder verliert Dresden ein Reiseziel, neue kommen dazu. Der Airport tritt auf der Stelle.

Reykjavik kommt, Barcelona fliegt: Langeweile kommt im Dresdner Flugplan nicht so schnell auf. © Sven Ellger

Adiós Barcelona! Die spanische Fluggesellschaft Vueling wird Dresden in Zukunft nicht mehr mit der katalanischen Metropole verbinden. Das teilt der Airport auf SZ-Anfrage mit. Für den Flughafen sind das schlechte Neuigkeiten, denn die Passagierzahlen in Klotzsche schrumpfen weiter. Bis Ende September flogen bereits über vier Prozent weniger Menschen von und nach Dresden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Alle kleineren Flughäfen in Deutschland haben es derzeit schwer. Und die Aussichten sind nicht gut.

Problem 1: Krisen und Terror setzen dem Dresdner Flughafen zu

Antalya ist neben Mallorca das Urlaubsziel Nummer eins der Dresdner gewesen. Doch Terroranschläge und ein Putschversuch in der Türkei haben die Passagierzahlen einbrechen lassen. Nicht einmal 20 000 Fluggäste kamen in den Sommermonaten Juli und August zusammen. Letztes Jahr um diese Zeit waren es noch fast 50 000. Die Reiseveranstalter haben ihr Angebot ab Dresden stark zurückgefahren. Zwar sind viele Urlauber auf die Balearen und die Kanaren umgeschwenkt. Doch die Hotel- und Flugkapazitäten sind beschränkt, der Verlust konnte nicht ausgeglichen werden.

Problem 2: Airlines konzentrieren sich mehr und mehr auf große Flughäfen

Dresden lebt vom Linienflugverkehr. Deshalb haben die Streiks bei der Lufthansa-Gruppe im vergangenen Jahr auch so große Lücken gerissen. Die großen Fluggesellschaften füttern hauptsächlich ihre Maschinen an den Drehkreuzen Frankfurt, München und Düsseldorf. Deutlich zurückhaltender entscheiden sie sich für Städte-Direktverbindungen an den kleinen Airports. Denn es reicht nicht, wenn die Flieger zu drei Vierteln mit Touristen gefüllt sind. Gewinn bringen vor allem die teureren Tickets, die für Geschäftsreisen gekauft werden. Vor allem hier scheint die Nachfrage in Dresden nicht groß genug zu sein, um europäische Metropolen wie London in den Flugplan aufzunehmen. Die Flüge in die britische Hauptstadt, die im vergangenen Jahr eingestellt wurden, waren zuletzt nur zu einem Drittel ausgelastet. Und der Verband Deutsches Reisemanagement sieht pessimistisch ins nächste Jahr: Ein Viertel der von ihm befragten Unternehmen planen weniger Flugreisen.

Problem 3: Flughafen für Airlines teurer als Leipzig und Berlin

Der Flughafen verlangt von den Airlines Geld, wenn sie hier starten, landen und parken wollen. Im Vergleich der zwölf größten deutschen Airports liegt Dresden mit seinen Entgelten auf Platz fünf der teuersten – hinter Frankfurt, Hannover, München und Nürnberg. Das hat der Bundesverband der deutschen Fluggesellschaften beispielhaft für einen gut besetzten Airbus A320 errechnet, der eineinhalb Stunden am Gate parkt und ins EU-Ausland fliegt.

Problem 4: Billigairlines tun sich schwer mit Dresden

Günstig-Fluggesellschaften, die schon vielen Airports ein starkes Passagierwachstum beschert haben, konzentrieren ihr Geschäft zunehmend auf die großen Flughäfen. In Dresden sind Easyjet und Eurowings derzeit die einzigen sogenannten Low-Cost-Carrier, die abheben. Easyjet fliegt nur nach Basel. Die Flieger sind zu etwa 90 Prozent ausgelastet. Auf den Eurowings-Flügen nach Hamburg bleibt dagegen im Schnitt mehr als jeder zweite Platz frei. Ryanair meidet Klotzsche ganz. Mit Easyjet sei der Flughafen immer wieder im Gespräch und schlägt neue Strecken vor, sagt Uwe Schuhart, Sprecher der Mitteldeutschen Flughafengesellschaft, zu welcher der Dresdner Airport gehört. Und für die verlorenen Barcelona-Flüge suche man derzeit nach Ersatz. Immerhin: Eurowings will ab dem Sommer bis zu fünf wöchentliche Flüge nach Mallorca anbieten.

Problem 5: Berlin, Prag und Leipzig stehen in Konkurrenz zu Dresden

Für viele Dresdner ist es zur Gewohnheit geworden, ab Berlin zu fliegen. Oft sind Urlaubsreisen von den Nachbarflughäfen aus günstiger. Auch Prag ist eine Alternative geworden. Die Kunden seien sehr preissensibel, sagt Eric Heymann von Deutsche Bank Research. Er hat zusammen mit seinem Kollegen Alexander Karollus die deutschen Regionalflughäfen untersucht. „Liegen mehrere Regionalflughäfen nahe beieinander, überschneiden sich die Einzugsgebiete, sie zielen auf die gleichen Kunden ab.“ Dies könne zu Kannibalisierung führen.

Ausblick: Ausbau der Urlaubsflüge und attraktive Städteverbindungen

Der Hoffnungsträger für Dresden heißt Germania. Die Fluggesellschaft baut im Winter das Angebot auf die Kanaren aus, sie hatte bereits Madeira, Lanzarote und Paphos zurück in den Flugplan geholt. Ab Ende März steuert sie die Algarve und Dalaman in der Türkei an. Im Sommer kommt die isländische Hauptstadt Reykjavik dazu. Die Buchungen seien schon jetzt sensationell, so Schuhart. „Unter den Passagieren sind Arbeiter aus den Nachbarländern, die für ihren Job auf Ölplattformen nach Island fliegen.“ Gut haben sich die Verbindungen nach Zürich und Amsterdam entwickelt.

zur Startseite