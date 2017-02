Kaltes Herz und scharfe Schere Neuer Standort in Coswig beschert Rebschnittlehrgang der Weinbaugemeinschaft deutliches Besucherplus.

Königliches beim Rebschnittlehrgang im Weinberg am Talkenberger Hof in Coswig mit der sächsischen Weinkönigin Frederike Wachtel (Mitte) und den sächsischen Weinprinzessinnen Anna Bräunig (rechts) und Sandra Ruhland. © Norbert Millauer

Monika Salomo ist überrascht. So abwechslungsreich hätte sie sich den Rebschnittlehrgang auf dem Weinberg am Talkenberger Hof in Coswig gar nicht vorgestellt. „Ich dachte, dass hier einfach ein alter Winzer steht und etwas erklärt. Mit diesem schönen Ambiente mit Musik, Essen und Trinken sowie einem Besuch der Weinhoheiten habe ich nicht gerechnet“, sagt die Dresdnerin.

Auch die Vorstellung vom alten Winzer stimmt nicht. Denn Monika Salomos Gruppe wird vor Ort von dem 46-jährigen Swen Wiegleb in die Geheimnisse des Rebschnitts eingeweiht, der angesichts der Altersstruktur der gastgebenden Weinbaugemeinschaft Radebeul-Zitzschewig unter den Hobbywinzern geradezu ein Jungspund ist. Als Leitspruch gibt er der Dresdnerin einen gut zu merkenden Satz mit auf den Weg: kaltes Herz und scharfe Schere.

„Es ist beim Rebschnitt nicht sinnvoll, zu viele Triebe stehen zu lassen. Man hat dann zwar später jede Menge Beeren, aber diese bilden zu wenig Zucker, sodass die Qualität nicht stimmt.“ Er plädiere deshalb dafür, nur einen Trieb stehen zu lassen und den Rest wegzuschneiden, so Swen Wiegleb.

Interessiert lauscht Salomo, die früher einmal in Brockwitz gewohnt hat, den Worten des Winzers, und nimmt den einen oder anderen Tipp mit nach Hause. „Ich habe vor zwei Jahren einen Weinstock in meinem Garten gepflanzt und weiß durch den heutigen Lehrgang zum Beispiel, dass er an der höchsten Stelle am stärksten treibt und dass ein später Schnitt Anfang März besser ist, als wenn man zu zeitig anfängt“, so Salomo.

Allerdings ist das Meinungsbild der Winzer nicht immer einheitlich. Bei manchen Themen heißt es auch: zwei Winzer, drei Meinungen. „Die Frage der Frostrute haben die Winzer sehr unterschiedlich beantwortet. Die einen plädieren dafür, sie stehen zu lassen, während andere dagegen sind. Trotzdem sind alle auf ihre Art erfolgreich“, stellt die Dresdnerin erstaunt fest.

Ähnlich beeindruckt von den Ausführungen zeigt sich die amtierende sächsische Weinkönigin Friederike Wachtel. „Wenn man selbst kein Winzer ist, dann ist vieles Theorie. Umso schöner ist es, sich auf dem Weinberg anzusehen, wie die Weinstöcke richtig verschnitten werden“, so Wachtel. Dennoch sei die Veranstaltung natürlich mehr als ein Lehrgang. „Viele Weinliebhaber sehen auf diese Weise in entspannter Atmosphäre, was alles für Arbeit dahinter steckt, bis der Wein einmal fertig auf dem Tisch steht“, sagt die Weinkönigin.

Um die Attraktivität des Lehrgangs weiter zu steigern, hat sie neben ihrer Anwesenheit außerdem einen musikalischen Höhepunkt in Form des Blechbläser-Ensembles des Dresdner Heinrich-Schütz-Konservatoriums organisiert. „Ich freue mich, dass mich mein Arbeitgeber in dieser Form unterstützt“, sagt Wachtel, die hauptberuflich Sprecherin der Einrichtung ist.

Den Besuchern jedenfalls gefällt diese Mischung. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. „Aufgrund der schlechten Parkplatzsituation sind wir vom Krapenberg in Radebeul nach Coswig gewechselt. Diese Entscheidung hat sich positiv ausgewirkt. Während es voriges Jahr 126 Besucher waren, kamen diesmal 180 vorbei“, resümiert der Vorsitzende der Weinbaugemeinschaft Radebeul-Zitzschewig, Frank Sparbert, über den 27. Rebschnittlehrgang.

Trotz der guten Stimmung offenbaren sich am Rande kleinere Nachwirkungen des Weinskandals aus dem Vorjahr. Ohne dass jemand gefragt hätte, geht Philipp Krüger von der Winzergenossenschaft Meißen auf Medienberichte über Auffälligkeiten bei bestimmten Weißweinsorten ein. „Als wir davon hörten, haben wir gleich beim Weinkontrolleur nachgefragt. Er hat uns bestätigt, dass wir nicht betroffen sind.“

zur Startseite